Консервировать или заморозить: как лучше заготовить щавель на зиму

Проверенные методы помогут сохранить цвет, пользу и кислинку щавеля

Щавель — первая весенняя зелень, богатая витаминами группы B, а также витаминами C и K, калием и железом. Чаще всего щавель ассоциируется с традиционным зеленым борщом, но его также добавляют в соусы к рыбе, оригинальные салаты, начинки для пирогов и даже в освежающие смузи.

Несмотря на то, что щавель — продукт сезонный, его можно и нужно заготавливать впрок. При правильной подготовке можно сохранить не только характерную кислинку, но и максимум полезных веществ. Рассказываем, как это сделать.

Как заморозить щавель

Заморозка считается самым щадящим способом заготовки, который помогает сохранить структуру и ярко-зеленый оттенок листьев.

Тщательно переберите зелень, удаляя поврежденные листья и грубые стебли. Промойте щавель в большом количестве холодной воды и обязательно высушите его на бумажных полотенцах. Нарежьте щавель на мелкие или средние кусочки. Чтобы щавель сохранил насыщенный цвет и лучше держал форму после разморозки, его нужно бланшировать, советуют на портале Smaker. Для этого необходимо на 30–60 секунд опустить в кипящую воду, а затем сразу переложить в емкость с ледяной водой. После этой процедуры зелень нужно снова отжать и просушить. Распределите подготовленный щавель по порционным пакетам с зип-застежкой или небольшим контейнерам. Удалите из пакетов лишний воздух.

Такой щавель можно добавлять в супы, соусы или даже в яичницу прямо из морозилки, не дожидаясь оттаивания.

Как консервировать щавель

Если место в морозильной камере ограничено, на помощь приходит консервация. Этот метод позволяет хранить заготовку в прохладном месте несколько месяцев, сохраняя кислинку.

Консервированный щавель. Фото сгенерировано ИИ