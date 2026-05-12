Консервировать или заморозить: как лучше заготовить щавель на зиму

Наталья Граковская
Щавель. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проверенные методы помогут сохранить цвет, пользу и кислинку щавеля

Щавель — первая весенняя зелень, богатая витаминами группы B, а также витаминами C и K, калием и железом. Чаще всего щавель ассоциируется с традиционным зеленым борщом, но его также добавляют в соусы к рыбе, оригинальные салаты, начинки для пирогов и даже в освежающие смузи.

Несмотря на то, что щавель — продукт сезонный, его можно и нужно заготавливать впрок. При правильной подготовке можно сохранить не только характерную кислинку, но и максимум полезных веществ. Рассказываем, как это сделать.

Как заморозить щавель

Заморозка считается самым щадящим способом заготовки, который помогает сохранить структуру и ярко-зеленый оттенок листьев.

  1. Тщательно переберите зелень, удаляя поврежденные листья и грубые стебли. Промойте щавель в большом количестве холодной воды и обязательно высушите его на бумажных полотенцах.
  2. Нарежьте щавель на мелкие или средние кусочки.
  3. Чтобы щавель сохранил насыщенный цвет и лучше держал форму после разморозки, его нужно бланшировать, советуют на портале Smaker. Для этого необходимо на 30–60 секунд опустить в кипящую воду, а затем сразу переложить в емкость с ледяной водой. После этой процедуры зелень нужно снова отжать и просушить.
  4. Распределите подготовленный щавель по порционным пакетам с зип-застежкой или небольшим контейнерам. Удалите из пакетов лишний воздух.

Такой щавель можно добавлять в супы, соусы или даже в яичницу прямо из морозилки, не дожидаясь оттаивания.

Как консервировать щавель

Если место в морозильной камере ограничено, на помощь приходит консервация. Этот метод позволяет хранить заготовку в прохладном месте несколько месяцев, сохраняя кислинку.

Консервированный щавель. Фото сгенерировано ИИ
  1. Плотно уложите чистый нарезанный щавель в стерилизованные банки, пересыпая каждый слой солью. Соль выступает отличным консервантом. Банки закройте плотными капроновыми крышками и храните в холодильнике или подвале.
  2. Либо плотно утрамбуйте щавель в стерильные банки и залейте горячим рассолом (на 1 литр воды — 1 столовая ложка соли). Закройте банки простерилизованными крышками. Если планируете хранить щавель длительное время, дополнительно простерилизуйте банки со щавелем в кипящей воде в течение 5–7 минут, после чего закатайте металлическими крышками.
