Неочікуваний лайфхак для гриля: навіщо кидати картопляне лушпиння на вугілля

Проста порада для контролю жару

Звичайне картопляне лушпиння, яке зазвичай викидають, може стати несподіваним лайфхаком для гриля. Деякі майстри стверджують, що воно здатне змінити процес приготування на вугіллі.

Навіщо кидати картопляне лушпиння у гриль, пояснили у "okdiario".

Вологе картопляне лушпиння, потрапляючи на гаряче вугілля, дає багато диму з легким крохмальним ароматом, який може трохи вплинути на запах страв, але не замінює копчення. При цьому через вологу воно частково знижує жар, що корисно, якщо вогонь занадто сильний і їжа починає підгоряти.

Картопляне лушпиння на гарячому вугіллі. Фото: згенероване ШІ

Які ще є секрети під час приготування на вогні

Експерти зазначають, що основа вдалої роботи з вугіллям — правильний вибір палива та контроль температури. Готувати рекомендують лише тоді, коли вугілля повністю розжарене й покрите білим попелом, адже сире або недостатньо прогріте вугілля може зіпсувати смак страви.

Також важливо розуміти, як розподіляти жар: прямий спосіб підходить для швидкого обсмаження, тоді як непрямий дозволяє готувати рівномірніше. Досвідчені майстри радять не перевертати м’ясо багато разів, контролювати температуру та підтримувати чистоту решітки.

Окремо наголошується на безпеці: попіл після приготування слід зберігати у металевій ємності щонайменше 48 годин перед утилізацією.

