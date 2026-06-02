Позбувся непотрібних речей і нарвався на штраф: що він порушив
Не все можна викидати у бак
Викинути сміття у звичайний контейнер здається дрібницею, яку роблять щодня тисячі людей. Але не всі знають, що за неправильні відходи в баках можна отримати штраф і чекати на більш серйозні наслідки.
Як написали в Краснокутській селищній раді, за порушення правил поводження з відходами громадяни можуть отримати штраф від 340 до 1 360 гривень. Для посадових осіб і підприємців сума більша — до 1 700 гривень.
У випадках, коли сміття призвело до серйозного забруднення довкілля, може наставати навіть кримінальна відповідальність.
Що не можна викидати у звичайні баки
До заборонених відходів належать:
- будівельне сміття (цегла, бетон, плитка, штукатурка)
- небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, лампи, фарби, ліки)
- великогабаритні речі (меблі, матраци, побутова техніка)
- рослинні відходи (гілки, листя)
