Позбувся непотрібних речей і нарвався на штраф: що він порушив

Не все можна викидати у бак

Викинути сміття у звичайний контейнер здається дрібницею, яку роблять щодня тисячі людей. Але не всі знають, що за неправильні відходи в баках можна отримати штраф і чекати на більш серйозні наслідки.

Як написали в Краснокутській селищній раді, за порушення правил поводження з відходами громадяни можуть отримати штраф від 340 до 1 360 гривень. Для посадових осіб і підприємців сума більша — до 1 700 гривень.

У випадках, коли сміття призвело до серйозного забруднення довкілля, може наставати навіть кримінальна відповідальність.

Загальний сміттєвий бак. Фото: faktyday

Що не можна викидати у звичайні баки

До заборонених відходів належать:

будівельне сміття (цегла, бетон, плитка, штукатурка)

небезпечні відходи (батарейки, акумулятори, лампи, фарби, ліки)

великогабаритні речі (меблі, матраци, побутова техніка)

рослинні відходи (гілки, листя)

