Неожиданный лайфхак для гриля: зачем бросать картофельную шелуху на уголь

Простой совет для контроля жара

Обычная картофельная шелуха, которую обычно выбрасывают, может стать неожиданным лайфхаком для гриля. Некоторые мастера утверждают, что оно способно изменить процесс приготовления на угле.

Зачем бросать картофельную шелуху в гриль, объяснили в "okdiario".

Влажная картофельная шелуха, попадая на горячие угли, дает много дыма с легким крахмальным ароматом, который может немного повлиять на запах блюд, но не заменяет копчение. При этом из-за влаги оно частично снижает жар, что полезно, если огонь слишком силен и еда начинает подгорать.

Картофельная шелуха на горячих углях.

Какие еще есть секреты во время приготовления на огне

Эксперты отмечают, что залог успешной работы с углем — правильный выбор топлива и контроль температуры. Готовить рекомендуется только тогда, когда уголь полностью раскален и покрыт белой золой, ведь сырой или недостаточно прогретый уголь может испортить вкус блюда.

Также важно понимать, как распределять жар: прямой способ подходит для быстрого обжаривания, тогда как непрямой позволяет готовить более равномерно. Опытные мастера советуют не переворачивать мясо много раз, контролировать температуру и поддерживать чистоту решетки.

Отдельно подчеркивается безопасность: золу после приготовления следует хранить в металлической емкости не менее 48 часов перед утилизацией.

