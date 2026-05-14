Чому діти 60-70-х років стали більш стійкими: пояснення психологів

Їм легше адаптуватись до труднощів у дорослому житті

Чому діти минулих поколінь часто здаються більш самостійними та стійкими, ніж сучасні. Психологи пояснюють це не "кращим вихованням", а зовсім іншим дитинством, у якому було більше свободи й менше контролю з боку дорослих.

У ті часи діти могли годинами гуляти на вулиці без нагляду, самі вирішували конфлікти з друзями та рідко перебували під постійним контролем дорослих. Нині ситуація інша: батьки частіше опікуються дітьми, контролюють їхній час і намагаються захистити від будь-яких труднощів, як пояснили в "okdiario".

Експерти вважають, що така надмірна турбота може впливати на розвиток важливих навичок — самостійності, витримки та вміння справлятися з проблемами.

Дослідження показують, що діти, які мають більше вільної гри без нагляду, краще вчаться контролювати емоції та адаптуватися до різних ситуацій. Саме через такі звичайні дитячі досвіди, як ігри на вулиці, суперечки чи вирішення дрібних проблем, формується внутрішня стійкість.

Фахівці кажуть, що не йдеться про повну відсутність контролю. Важливо поєднувати турботу дорослих і свободу для дітей, щоб вони могли самі пробувати, помилятися і вчитися.

