Чому перехід на пенсію в житті 60-річних може виявитись складнішим, аніж здається

Марина Бондаренко
Новина оновлена 05 травня 2026, 10:46
Чому звичайний ранок на пенсії вже може не відчуватись як раніше

Самотність, яку люди часто відчувають після виходу на пенсію, може бути пов’язана не лише з відсутністю робочого колективу чи звичного графіка, а й із глибшим процесом — поступовим усвідомленням того, що саме робота протягом десятиліть визначала їхню ідентичність.

Про це йдеться у психологічних спостереженнях та дослідженнях, на які посилаються Лю Пінг Чен з кафедри психіатрії Ульсанського університету та психолог Марк Треверс, передає "VegOut".

Фахівці пояснюють: протягом приблизно сорока років людина щодня має чітку соціальну роль — керівник, учитель, бухгалтер чи інша професія, яка не лише забезпечує дохід, а й формує відповідь на питання "хто я". Коли ця роль раптово зникає, разом із нею може зникати й відчуття визначеності та внутрішньої опори.

Чому на пенсії становиться самотньо
Лю Пінг Чен зазначає, що вихід на пенсію може призводити до зниження самооцінки через втрату джерел соціального визнання, які раніше давала робота. У свою чергу Марк Треверс підкреслює, що для багатьох пенсія сприймається не як новий етап, а як різка втрата ролі, яка визначала сенс повсякденного життя.

У дослідженнях також зазначається, що люди часто не усвідомлюють, наскільки сильно їхня професійна діяльність була пов’язана із соціальними контактами, статусом і щоденною структурою життя. Саме тому після завершення кар’єри виникає неочікуване відчуття порожнечі навіть у тих, хто був готовий до цього фінансово.

Психологи підкреслюють, що така самотність відрізняється від звичайної: це не лише брак спілкування, а радше зустріч із собою без професійної ролі, яка довгі роки визначала особистість.

