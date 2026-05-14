Почему дети 60-70-х годов стали более стойкими: объяснение психологов
Им легче адаптироваться к трудностям во взрослой жизни
Почему дети прошлых поколений часто кажутся самостоятельными и устойчивыми, чем современные. Психологи объясняют это не "лучшим воспитанием", а совсем другим детством, в котором было больше свободы и меньше контроля со стороны взрослых.
В те времена дети могли часами гулять на улице без присмотра, сами разрешали конфликты с друзьями и редко находились под постоянным контролем взрослых. Сейчас ситуация иная: родители чаще заботятся о детях, контролируют их время и пытаются защитить от любых трудностей, как объяснили в "okdiario".
Эксперты считают, что такая чрезмерная забота может влиять на развитие важных навыков – самостоятельности, выдержки и умения справляться с проблемами.
Исследования показывают, что дети, у которых больше свободной игры без присмотра, лучше учатся контролировать эмоции и адаптироваться к различным ситуациям. Именно благодаря таким обычным детским переживаниям, как игры на улице, споры или решение мелких проблем, формируется внутренняя устойчивость.
Специалисты говорят, что речь не идет о полном отсутствии контроля. Важно сочетать заботу о взрослых и свободу для детей, чтобы они могли сами пробовать, ошибаться и учиться.
