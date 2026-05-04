Один фактор у дитинстві: чому покоління 60-70-х може краще справлятися зі стресом

Чому надмірна турбота впливає на те, як люди керують своїми емоціями

Психологічні дослідження показують, що люди, які виросли у 1960-1970-х роках, часто демонструють вищу емоційну стійкість не через кращі умови виховання, а навпаки — через більшу самостійність у дитинстві.

За даними експертів у "okdiario", у той період діти значно більше часу проводили без нагляду дорослих: самі гуляли на вулиці, поверталися додому пізно, самостійно організовували дозвілля та вирішували конфлікти з однолітками. Основним правилом для батьків було лише одне — щоб дитина вчасно повернулася додому.

Такий рівень автономії, за словами психологів, змушував дітей рано вчитися саморегуляції: контролювати емоції, адаптуватися до труднощів і знаходити рішення без сторонньої допомоги. Це формувало навички, які сьогодні часто відносять до ознак "сильної особистості".

Сучасні дослідження, що узагальнюють десятки наукових робіт, вказують на іншу тенденцію. Надмірна батьківська опіка, характерна для сучасного виховання, може бути пов’язана з вищими рівнями тривожності та емоційних труднощів у дорослому житті. Хоча прямого причинного зв’язку не доведено, експерти відзначають, що постійне втручання дорослих зменшує кількість ситуацій, у яких дитина вчиться справлятися самостійно.

Окремо дослідники наголошують на ролі вільної гри. Саме вона — без постійного контролю — сприяє розвитку самоконтролю, адаптивності та навичок вирішення конфліктів. У минулих десятиліттях такі умови були нормою, тоді як сьогодні діти частіше перебувають під наглядом дорослих.

Водночас експерти підкреслюють, що ідеалізувати минуле не варто: відсутність належної турботи також має негативні наслідки. Оптимальним вважається баланс між безпекою дитини та можливістю самостійно набувати досвіду.

