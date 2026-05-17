Україна в топ-10 Євробачення 2026: які країни віддали свої бали LELÉKA

Україна потрапила до топ-10

У суботу, 16 травня, відбулося 70-е, ювілейне Євробачення. Україна отримала високі бали, але все ж не отримала перемогу у пісенному конкурсі. У гранд-фіналі LELÉKA, яка ще у півфіналі встановила рекорд з піснею "Ridnym", вразила єврофанів з усього світі чуттєвим виконанням.

Український номер отримав високі оцінки як від національних журі, так і від телеглядачів. Після оголошення результатів стало відомо, що Україна посіла 9 місце.

Саме підтримка телеголосування дозволила Україні потрапити до топ-10 — глядачі оцінили наш виступ у 167 балів. А від національного журі LELÉKA отримала 54 бали.

Які країни віддали свої голоси за Україну

Найвище виступ нашої країни оцінила Швейцарія — у 12 балів. Азербайджан поставив LELÉKA 10 балів, а Італія, Велика Британія і Латвія — по 7. Від Франції ми отримали 6 балів, а від Португалії — 3. Польща та Румунія поставили Україні по 1 балу.

Як журі України оцінило виступи інших країн

Лідер гурту Ziferblat Даниїл Лещинський оголосив у прямому ефірі бали від України. 12 балів від Національного журі України отримала Мальта. Решта балів розподілили так: 10 балів — Ізраїль, 8 балів — Молдова, 7 балів — Чехія, 6 балів — Фінляндія, 5 балів — Франція, 4 бали — Італія, 3 бали — Румунія, 2 бали — Австралія, 1 бал — Велика Британія.

LELÉKA виступала у першій половині фіналу та зробила ставку не на масштабні спецефекти, а на атмосферу й емоційність. Постановка поєднувала етнічні мотиви, живу бандуру та мінімалізм. Номер був повний символізмів: образ співачки та макіяж — це алюзія до українського фільму "Білий птах з чорною ознакою" (білий костюм та чорна стрілка), один із фрагментів нагадав фото з "Азовсталі".

За результатами голосування глядачів Україна здобула 167 балів. Сумарно LELÉKA отримала 221 бал.

Україна цьогоріч продовжила власний рекорд — країна жодного разу не вилітала з півфіналів Євробачення з моменту їхнього запровадження. Переможницею Євробачення 2026 стала Болгарія та її представниця Dara з піснею Bangaranga, через що українці розлючені.

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2026 року відбувся у австрійському місті Відень у суботу, 16 травня. Раніше "Телеграф" розповідав, за кого українцям не варто було голосувати через зв’язок із Росією.