Червонокнижна тварина регулярно гине на дорогах: на це є дві причини

Середня тривалість життя складає 10 років

В Україні лосі занесені до Червоної книги і полювання на них заборонене. Однак ці тварини регулярно гинуть від рук людини.

Про це "Телеграфу" розповів зоолог, менеджер проєктів напряму "Рідкісні види" WWF-Україна Ігор Дикий. За його словами, за роки повномасштабного вторгнення, коли заборонили полювання, популяція диких тварин відновилась.

"Подивіться як зросла чисельність лося — я вчора їздив як експерт на місце ДТП, лосиха збита на дорозі Київ-Чоп вже четверта за цей рік. А за минулий рік сім лосів збито на дорогах лише Львівщини. Червона книга, рідкісний вид", — каже експерт.

Ігор Дикий

Він додає, що популяція відновилася настільки, що лосі часто вибігають на дороги і гинуть. Дикий називає два чинники, які на це впливають: кількість авто на дорогах значно зросла, але не всі водії знають місцевість та можуть швидко реагувати. А другий фактор — непристосовані до великої чисельності копитних дороги.

Нагадаємо, що кілька лосів нещодавно побачили на трасі в Києві. За словами місцевих, вони досить далеко відійшли від лісу.

Для довідки

Лось — це найбільший ссавець з родини оленевих, травоїдна копитна тварина, що важить до 600-800 кг і має висоту в холці до 2,3 м. Ці тварини мають масивний тулуб, високі ноги, коротку шию та характерні роги у самців. Лось звичайний занесений до Червоної книги України.

