Охолодити оселю можна без кондиціонера: просто поставте цю рослину на балкон
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Догляд за нею майже не потрібен
У спекотну погоду рослини здатні зменшувати нагрів поверхонь, частково затримувати сонячне випромінювання та трохи охолоджувати повітря завдяки випаровуванню вологи. Важливо правильно обирати види, щоб вони витримували умови спеки й потребували мінімального догляду.
Серед рослин, які вважають більш витривалими для таких умов, часто називають сансев'єрою (Sansevieria trifasciata), відому також як "тещин язик", написали у "okdiario". Це невибаглива рослина з щільним вертикальним листям, яка добре переносить пряме сонце та тривалу посуху.
Її особливість у тому, що вона майже не втрачає вологу вдень і може поступово впливати на мікроклімат завдяки природним процесам випаровування. Повністю замінити кондиціонер вона не може, але допомагає трохи зменшити відчуття спеки на балконі.
Додатково її часто згадують у дослідженнях як рослину, що здатна очищувати повітря від певних шкідливих сполук, що робить її ще більш популярною для домашнього використання.
Де її поставити
Щоб отримати кращий ефект, радять ставити кілька рослин разом у сонячній зоні балкона. Так вони створюють своєрідний "зелений бар’єр", який частково захищає простір від перегріву.
Як за нею доглядати
Догляд за нею простий: рідкий полив, добре дренований ґрунт і мінімум втручання. Саме це і робить сансев'єрою однією з найзручніших рослин для спекотних балконів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити з нарцисами після цвітіння.