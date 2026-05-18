Охолодити оселю можна без кондиціонера: просто поставте цю рослину на балкон

Догляд за нею майже не потрібен

У спекотну погоду рослини здатні зменшувати нагрів поверхонь, частково затримувати сонячне випромінювання та трохи охолоджувати повітря завдяки випаровуванню вологи. Важливо правильно обирати види, щоб вони витримували умови спеки й потребували мінімального догляду.

Серед рослин, які вважають більш витривалими для таких умов, часто називають сансев'єрою (Sansevieria trifasciata), відому також як "тещин язик", написали у "okdiario". Це невибаглива рослина з щільним вертикальним листям, яка добре переносить пряме сонце та тривалу посуху.

Її особливість у тому, що вона майже не втрачає вологу вдень і може поступово впливати на мікроклімат завдяки природним процесам випаровування. Повністю замінити кондиціонер вона не може, але допомагає трохи зменшити відчуття спеки на балконі.

Додатково її часто згадують у дослідженнях як рослину, що здатна очищувати повітря від певних шкідливих сполук, що робить її ще більш популярною для домашнього використання.

Сансев'єра на балконі. Фото: Згенероване ШІ

Де її поставити

Щоб отримати кращий ефект, радять ставити кілька рослин разом у сонячній зоні балкона. Так вони створюють своєрідний "зелений бар’єр", який частково захищає простір від перегріву.

Як за нею доглядати

Догляд за нею простий: рідкий полив, добре дренований ґрунт і мінімум втручання. Саме це і робить сансев'єрою однією з найзручніших рослин для спекотних балконів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити з нарцисами після цвітіння.