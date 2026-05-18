"Астановитесь". Аварія з кораблем Януковича під Києвом викликала жарти (відео)

Судно — ще один символ розкішного життя політика

У Межигір'ї на Київщині частково затонув розкішний корабель-ресторан "Ґалеон" експрезидента-втікача Віктора Януковича. У мережі вже показали кадри підтоплення.

Як пишуть місцеві канали, вода наповнила чималу частину корабля. Адже під водою перебувають вхідні двері до плавучої споруди. Вода вже на рівні ручок.

"Затонув корабель-ресторан Януковича "Галеон" у Межигірʼї", – соцмережі.

На відео видно, що споруду огородили червоною стрічкою, а корабель ніби на половину в воді. Чому так сталось та хто нестиме відповідальність, наразі не відомо.

Однак у коментарях користувачі вже жартують про рейдерських захват водяного та те, що це початок великого плавання. Люди пишуть:

При Януковичі такого не було.

Водяний забрав.

Капець, все.

Рейдерське захоплення від водяного.

Палундра.

Жаль, що без нього.

Великому кораблю велике плавання.

Астанавитесь.

То сльози Януковича.

Новинка, будуть тепер підводні екскурсії/дайвінг.

Для довідки

Корабель-ресторан "Ґалеон" належав Януковичу. Він вважається одним із символів корупційної розкоші колишнього президента. Споруда завдовжки близько 50 метрів, облаштована всередині з великою помпезністю. Зокрема, на кораблі є банкетний зал з естрадою, кабінет Януковича, вітальня, а в оздобленні використано коштовні породи дерева, мармур, кришталь та позолоту. Після втечі Януковича у 2014 році об'єкт, як і все "Межигір'я", став доступним для екскурсій.

Як виглядає корабель Януковича Ґалеон

