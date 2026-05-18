"Астановитесь". Аварія з кораблем Януковича під Києвом викликала жарти (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Судно — ще один символ розкішного життя політика
У Межигір'ї на Київщині частково затонув розкішний корабель-ресторан "Ґалеон" експрезидента-втікача Віктора Януковича. У мережі вже показали кадри підтоплення.
Як пишуть місцеві канали, вода наповнила чималу частину корабля. Адже під водою перебувають вхідні двері до плавучої споруди. Вода вже на рівні ручок.
"Затонув корабель-ресторан Януковича "Галеон" у Межигірʼї", – соцмережі.
На відео видно, що споруду огородили червоною стрічкою, а корабель ніби на половину в воді. Чому так сталось та хто нестиме відповідальність, наразі не відомо.
Однак у коментарях користувачі вже жартують про рейдерських захват водяного та те, що це початок великого плавання. Люди пишуть:
- При Януковичі такого не було.
- Водяний забрав.
- Капець, все.
- Рейдерське захоплення від водяного.
- Палундра.
- Жаль, що без нього.
- Великому кораблю велике плавання.
- Астанавитесь.
- То сльози Януковича.
- Новинка, будуть тепер підводні екскурсії/дайвінг.
Для довідки
Корабель-ресторан "Ґалеон" належав Януковичу. Він вважається одним із символів корупційної розкоші колишнього президента. Споруда завдовжки близько 50 метрів, облаштована всередині з великою помпезністю. Зокрема, на кораблі є банкетний зал з естрадою, кабінет Януковича, вітальня, а в оздобленні використано коштовні породи дерева, мармур, кришталь та позолоту. Після втечі Януковича у 2014 році об'єкт, як і все "Межигір'я", став доступним для екскурсій.
Раніше "Телеграф" розповідав, що означають прізвища топ-зрадників України, серед яких є Янукович.