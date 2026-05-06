Чим підживити троянди у травні: 2 головні правила для пишного цвітіння

Є два правила, які гарантують пишне цвітіння та гарне зростання ваших квітів

Початок травня, особливо з урахуванням затяжних холодів ранньої весни, саме час для підживлення троянди. Цариця квітів потребує добрив для хорошого старту росту і подальшого пишного цвітіння. І саме від нас з вами зараз залежить, наскільки у троянди вистачить сил цвісти та радувати оточуючих своєю красою.

Є два головні та прості правила для використання добрив. До речі, цей момент стосується практично будь-яких культур.

На початку сезону використовуємо азотні добрива, будь то будь-яка селітра, сечовина (карбамід). Азот — це активне зростання листя, зелений колір пагонів, сили на закладку бутонів та врожаю. Беремо 2 ст. ложки сечовини на 10 літрів води та підливаємо під кожен кущ троянди. Відмінно підійде і кальцієва селітра у такому ж дозуванні. Повторюємо чи чергуємо через 10-15 днів. З початком літа відмовляємося від селітри, переходимо на нітроамофоску, просте, доступне добриво, у складі якого є в рівній кількості азоту, калію та фосфору. Беремо 30-40 г на 10 літрів (краще спочатку розчинити в літрі теплої води).

Процес бутонізації у троянд у розпалі

Якщо є можливості, на ринку пропонується маса добрив зі складним складом та різними добавками, головне щоб там була мінімальна кількість азоту та калій з фосфором. Але не знаючи точного складу свого ґрунту, давати конкретні рекомендації складно, а нітроамофоска — універсальний солдат, який підійде всім.

Чим ще можна підживити троянду на початку травня. Можна підлити розчином коров’яку (1 літр гноївки на відро води) або просто розкласти під кущами троянд компост шаром до 5-8 см. Це буде і мульча, і добрива, яке з поливами підгодовуватиме кореневу систему.

Коротко про те, як правильно підгодовувати троянду для пишного цвітіння. Інфографіку підготовано за допомого ШІ

