Охладить дом можно без кондиционера: просто поставьте это растение на балкон

Уход за ним почти не нужен

В жаркую погоду растения способны уменьшать нагрев поверхностей, частично задерживать солнечное излучение и немного охлаждать воздух благодаря испарению влаги. Важно правильно выбирать виды, чтобы они выдерживали условия жары и нуждались в минимальном уходе.

Среди растений, которые считают более выносливыми для таких условий, часто называют сансевьерой (Sansevieria trifasciata), известную также как язык "тещин язык", написали в "okdiario". Это неприхотливое растение с плотными вертикальными листьями, которое хорошо переносит прямое солнце и длительную засуху.

Его особенность состоит в том, что он почти не теряет влагу днем и может постепенно влиять на микроклимат благодаря естественным процессам испарения. Полностью заменить кондиционер он не может, но помогает немного снизить ощущение жары на балконе.

Дополнительно его часто упоминают в исследованиях как растение, способное очищать воздух от определенных вредных соединений, что делает его еще более популярным для домашнего использования.

Сансевьера на балконе. Фото: Сгенерированное ИИ

Где его поставить

Чтобы получить лучший эффект, рекомендуют ставить несколько растений вместе в солнечной зоне балкона. Так они создают своеобразный "зеленый барьер", частично защищающий пространство от перегрева.

Как за ним ухаживать

Уход за ним прост: редкий полив, хорошо дренированная почва и минимум вмешательства. Именно это и делает сансевьерой одним из самых удобных растений для жарких балконов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать с нарциссами после цветения.