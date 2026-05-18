Охладить дом можно без кондиционера: просто поставьте это растение на балкон
Уход за ним почти не нужен
В жаркую погоду растения способны уменьшать нагрев поверхностей, частично задерживать солнечное излучение и немного охлаждать воздух благодаря испарению влаги. Важно правильно выбирать виды, чтобы они выдерживали условия жары и нуждались в минимальном уходе.
Среди растений, которые считают более выносливыми для таких условий, часто называют сансевьерой (Sansevieria trifasciata), известную также как язык "тещин язык", написали в "okdiario". Это неприхотливое растение с плотными вертикальными листьями, которое хорошо переносит прямое солнце и длительную засуху.
Его особенность состоит в том, что он почти не теряет влагу днем и может постепенно влиять на микроклимат благодаря естественным процессам испарения. Полностью заменить кондиционер он не может, но помогает немного снизить ощущение жары на балконе.
Дополнительно его часто упоминают в исследованиях как растение, способное очищать воздух от определенных вредных соединений, что делает его еще более популярным для домашнего использования.
Где его поставить
Чтобы получить лучший эффект, рекомендуют ставить несколько растений вместе в солнечной зоне балкона. Так они создают своеобразный "зеленый барьер", частично защищающий пространство от перегрева.
Как за ним ухаживать
Уход за ним прост: редкий полив, хорошо дренированная почва и минимум вмешательства. Именно это и делает сансевьерой одним из самых удобных растений для жарких балконов.
