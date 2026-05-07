Фіолетовий сад: які 7 квітів посадити у травні, щоб цвіли до самих заморозків

Ці невибагливі рослини можна садити вже зараз, щоб насолоджуватися яскравим кольором, ароматом і цвітінням, що привертає запилювачів.

Фіолетові квіти — один із найпростіших способів виділити свій сад. Від ніжних лавандових відтінків до насичених фіолетових квітів, ці рослини додають яскравих фарб, приваблюють запилювачів та привносять пишну, романтичну атмосферу у будь-який відкритий простір.

Якщо ви шукаєте невибагливі рослини, квіти з тривалим періодом цвітіння або квіти, які приваблюють метеликів та бджіл, ці фіолетові суцвіття вам підійдуть. Раніше ми також складали список рожевих простих квітів, які будуть тішити вас довго і без зайвого клопоту.

Дзвіночки

Ці багаторічні квіти бувають як білими, і синьо-фіолетовими, але останній зустрічається частіше. Вони полюбляють добре дренований ґрунт і багато сонячного світла, але здатні витримати і півтінь. Дзвіночки цвітуть до кінця сезону, і це не може не тішити.

Лаванда

Використовуйте цю сонцелюбну рослину вздовж доріжок або садових стежок, щоб по-справжньому насолодитися її ароматом. Ці невеликі чагарники, висотою і шириною від 30 см до 90 см, також стануть відмінним джерелом сировини для створення чудових виробів і рецептів з використанням лаванди.

Шавлія

Це невибаглива, ароматна і навіть лікувальна рослина для сонячних клумб. Після вкорінення вона посухостійка і існує безліч сортів, що квітнуть фіолетовими відтінками.

Петунії

Ці витривалі квіти можуть рости в різних кліматичних умовах. Петунії популярні як однорічники, особливо як підвісні рослини для підвісних кошиків і сонячних віконних ящиків. У дуже спекотному кліматі південна тінь може допомогти їм продовжувати цвісти у розпал літньої спеки.

"Синя" клумба з флоксу Друммонда сорт Promise Lilac Blue, петунії "Івнінг сенсейшен" та троянди "Блу фо ю"

Пурпурна ехінацея

Ехінацея може виростати до півтора метра у висоту і віддає перевагу середньому або бідному грунту — занадто родючий грунт може призвести до меншої кількості квіток. Ця популярна багаторічна рослина з пурпурово-рожевими квітами родом із центральної та східної частини США та приваблює у ваш сад бджіл та інших запилювачів.

Вербена

Завдяки великому вибору видів вербени, знайдеться щось для будь-якого саду, але північноамериканська вербена блакитна (Verbena hastata) виділяється своїми високими повітряними колосоподібними суцвіттями з фіолетовими квітами та природним, луговим виглядом. Вона додає висоти та динаміки клумбам та бордюрам і особливо приваблива для бджіл та метеликів. Ця рослина віддає перевагу вологому грунту, але після вкорінення може переносити короткочасні періоди посухи.

Флокс Друммонда

Чарівний однорічник, чиї компактні кущики стануть милим доповненням для більших та ефектніших кольорів. Цвіте з травня до заморозків, може рости і на сонці та у легкій півтіні.

Які фіолетові квіти посадити в саду. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які рослини будуть добре рости в тіні — якщо у вас залишився клаптик землі під деревами або біля будинку, то вони чудово можуть заповнити порожнє місце.