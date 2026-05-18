"Астановитесь". Авария с кораблем Януковича под Киевом вызвала шутки (видео)

Судно — еще один символ роскошной жизни политика

В Межигорье на Киевщине частично затонул роскошный корабль-ресторан "Галеон" сбежавшего экс-президента Виктора Януковича. В сети уже показали кадры подтопления.

Как пишут местные каналы, вода наполнила большую часть корабля. Ведь под водой находится входная дверь в плавучее сооружение. Вода уже на уровне ручек.

"Затонул корабль-ресторан Януковича "Галеон" в Межигорье", – соцсети.

На видео видно, что сооружение огородили красной лентой, а корабль якобы наполовину в воде. Почему так произошло и кто будет нести ответственность, пока неизвестно.

Однако в комментариях пользователи уже шутят о рейдерских захватах водяного и про то, что это начало большого плавания. Люди пишут:

При Януковиче такого не было.

Водяной забрал.

Капец, все.

Рейдерский захват от водяного.

Полундра.

Жаль, что без него.

Большому кораблю большое плавание.

Астанавитесь.

Это слезы Януковича.

Новинка, будут теперь подводные экскурсии/дайвинг.

Для справки

Корабль-ресторан "Галеон" принадлежал Януковичу. Он считается одним из символов коррупционной роскоши бывшего президента. Сооружение длиной около 50 метров, обустроено внутри с большой помпезностью. В частности, на корабле есть банкетный зал с эстрадой, кабинет Януковича, гостиная, а для декорирования использовали ценные породы дерева, мрамор, хрусталь и позолоту. После побега Януковича в 2014 году объект, как и все "Межгорье", стал доступен для экскурсий.

Как выглядит корабль Януковича Галеон

