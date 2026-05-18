"Астановитесь". Авария с кораблем Януковича под Киевом вызвала шутки (видео)
Судно — еще один символ роскошной жизни политика
В Межигорье на Киевщине частично затонул роскошный корабль-ресторан "Галеон" сбежавшего экс-президента Виктора Януковича. В сети уже показали кадры подтопления.
Как пишут местные каналы, вода наполнила большую часть корабля. Ведь под водой находится входная дверь в плавучее сооружение. Вода уже на уровне ручек.
"Затонул корабль-ресторан Януковича "Галеон" в Межигорье", – соцсети.
На видео видно, что сооружение огородили красной лентой, а корабль якобы наполовину в воде. Почему так произошло и кто будет нести ответственность, пока неизвестно.
Однако в комментариях пользователи уже шутят о рейдерских захватах водяного и про то, что это начало большого плавания. Люди пишут:
- При Януковиче такого не было.
- Водяной забрал.
- Капец, все.
- Рейдерский захват от водяного.
- Полундра.
- Жаль, что без него.
- Большому кораблю большое плавание.
- Астанавитесь.
- Это слезы Януковича.
- Новинка, будут теперь подводные экскурсии/дайвинг.
Для справки
Корабль-ресторан "Галеон" принадлежал Януковичу. Он считается одним из символов коррупционной роскоши бывшего президента. Сооружение длиной около 50 метров, обустроено внутри с большой помпезностью. В частности, на корабле есть банкетный зал с эстрадой, кабинет Януковича, гостиная, а для декорирования использовали ценные породы дерева, мрамор, хрусталь и позолоту. После побега Януковича в 2014 году объект, как и все "Межгорье", стал доступен для экскурсий.
