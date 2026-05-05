"Натовп йде вбивати!": Азаров згадав про останні години Януковича у Києві

Самоусунутий глава держави нібито намагався попросити допомоги у європейців

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що активісти Євромайдану "хотіли вбити" експрезидента України Віктора Януковича. При цьому європейські партнери нібито ігнорували лідера-втікача.

Свою версію останнього дня Януковича у Києві Азаров розповів в інтерв’ю російській пропаганді. Колишній український чиновник, коментуючи події 21 лютого 2014 року, стверджує, що йому нібито було очевидним, що угода з опозицією ні до чого не призведе.

Довідка: 21 лютого 2014 року під час Євромайдану Віктор Янукович підписав із опозицією "Угоду про врегулювання кризи в Україні". Це сталося за посередництва європейських партнерів. Документ мав припинити протести в столиці і покласти край гострій політичній кризі.

"Слухай, а для чого я там потрібен тобі? Мені це нецікаво, бо ціна цього паперу, повір мені, нульова (Слова Азарова Януковичу. Ред.). Підписали, і цього ж вечора, рівно за годину, на Майдані вийшов якийсь негідник і заявив: "Ніякої ми угоди з цим вбивцею виконувати не будемо. Ми маємо його скинути", — каже Азаров.

Після цього, наполягає Азаров, Янукович намагався додзвонитися до європейських партнерів, а ті вже нібито не брали слухавки.

"Він ще був чинним президентом. Він знав, що натовп іде його вбивати. І він хотів попросити: "Друзі, вживіть заходів". А до нього вже забігали керівники його охорони і говорили, що можуть зупинити цей натовп, тільки якщо кулемет виставити, і то навряд", — сказав експрем’єр.

Важливо: Янукович та Азаров в Україні звинувачуються у державній зраді за підписання "Харківських угод" у 2010 році, які продовжили перебування ЧФ РФ у Криму, що сприяло окупації півострова. Також їм закидають сприяння РФ у підривній діяльності, масові вбивства, узурпацію влади та "диктаторські закони". У 2025 році Януковича засудили до 15 років в'язниці, визнавши його винним в організації незаконного перетину кордону та підбурювання до дезертирства. У 2019 він уже отримував 13 років за держзраду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядав Азаров, коли став прем’єром, і що з ним зараз.