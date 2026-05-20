Ні слова про гроші та плани: які суворі заборони 20 травня не можна порушувати

Наталія Дума
Церковне свято 20 травня 2026
Церковне свято 20 травня 2026. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цієї середи, 20 травня, за новим церковним календарем православні віряни відзначають Віддання свята Пасхи, а також вшановують пам’ять святих мучеників Фалалея, Олександра й Астерія. За старим стилем ці події припадають на 3 червня.

Святий Фалалей жив у III столітті та був лікарем. За переказами, він безкоштовно лікував людей і відкрито сповідував християнство, за що зазнав переслідувань під час правління імператора Нумеріана. Разом із ним постраждали Олександр і Астерій — воїни, які увірували після того, як побачили стійкість Фалалея під тортурами. Згодом усіх трьох стратили за віру.

Цей день у церковній традиції вважається особливим, адже саме він символічно завершує великодній період — останній день, коли в храмах ще лунають пасхальні піснеспіви та привітання "Христос воскрес!".

Традиції та прикмети 20 травня

У народі день Фалалея інколи пов’язували з початком "огіркового часу". Наші предки вірили, що саме після 20 травня земля остаточно набирає тепла для городини, а тому цього дня часто висаджували огірки й гарбузи.

  • якщо зранку багато роси — літо буде теплим і врожайним;
  • дощ цього дня віщував велику кількість грибів восени;
  • якщо ластівки літають низько — незабаром похолодає;
  • ясний і тихий вечір вважався знаком сухого червня;
  • гучне кумкання жаб — чекайте на швидке потепління.

Що не можна робити 20 травня

  • Не можна сваритися біля води — біля криниці, річки чи ставка, бо вірили, що конфлікти "затягнуться" надовго;
  • хвалитися своїми планами, покупками чи заробітками — після цього справи можуть зірватися через заздрість або плітки;
  • голосно говорити під час висаджування огірків чи гарбузів — чим менше людей знає про посадку — тим кращим буде врожай;
  • лінуватися та залишати безлад у домі після великоднього періоду — День Віддання Пасхи вважали символічним завершенням свят, тому оселю намагалися привести до ладу;
  • тримати образи й згадувати старі конфлікти — негатив, залишений після великодніх свят, може надовго "закріпитися" в житті людини.

