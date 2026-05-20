Ні слова про гроші та плани: які суворі заборони 20 травня не можна порушувати

Цієї середи, 20 травня, за новим церковним календарем православні віряни відзначають Віддання свята Пасхи, а також вшановують пам’ять святих мучеників Фалалея, Олександра й Астерія. За старим стилем ці події припадають на 3 червня.

Святий Фалалей жив у III столітті та був лікарем. За переказами, він безкоштовно лікував людей і відкрито сповідував християнство, за що зазнав переслідувань під час правління імператора Нумеріана. Разом із ним постраждали Олександр і Астерій — воїни, які увірували після того, як побачили стійкість Фалалея під тортурами. Згодом усіх трьох стратили за віру.

Цей день у церковній традиції вважається особливим, адже саме він символічно завершує великодній період — останній день, коли в храмах ще лунають пасхальні піснеспіви та привітання "Христос воскрес!".

Традиції та прикмети 20 травня

У народі день Фалалея інколи пов’язували з початком "огіркового часу". Наші предки вірили, що саме після 20 травня земля остаточно набирає тепла для городини, а тому цього дня часто висаджували огірки й гарбузи.

якщо зранку багато роси — літо буде теплим і врожайним;

дощ цього дня віщував велику кількість грибів восени;

якщо ластівки літають низько — незабаром похолодає;

ясний і тихий вечір вважався знаком сухого червня;

гучне кумкання жаб — чекайте на швидке потепління.

Що не можна робити 20 травня

Не можна сваритися біля води — біля криниці, річки чи ставка, бо вірили, що конфлікти "затягнуться" надовго;

хвалитися своїми планами, покупками чи заробітками — після цього справи можуть зірватися через заздрість або плітки;

голосно говорити під час висаджування огірків чи гарбузів — чим менше людей знає про посадку — тим кращим буде врожай;

лінуватися та залишати безлад у домі після великоднього періоду — День Віддання Пасхи вважали символічним завершенням свят, тому оселю намагалися привести до ладу;

тримати образи й згадувати старі конфлікти — негатив, залишений після великодніх свят, може надовго "закріпитися" в житті людини.

