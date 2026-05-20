Рус

Путіну нагадали, як він торкався хлопчика у Китаї: якими ще випадками з дітьми прославився

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Подія багаторічної давності стала приводом для обговорень

Російський глава Володимир Путін залишив автограф на фотографії 26-річної давнини з китайським інженером Пен Паєм, коли той ще був дитиною. І в цій ситуації не було б нічого незвичайного, якби не особлива "любов" Путіна до маленьких дітей.

Зазначимо, що, перебуваючи в Китаї, глава Кремля зустрівся з Пен Паєм і той попросив залишити автограф на архівній фотографії. Також інженер подарував йому винний набір "Співи птахів" із ручним розписом. Особливість глечика полягає в тому, що при наливанні вина зсередини починає лунати пташиний трель.Своєю чергою Путін тоже залишив подарунки.

Тоді, 26 років тому, Пен Пай був дев’ятирічною дитиною. У парку Бейхай він помахав російському голові, і той, знявши дитину з кам’яних поручнів, поцілував її в лоб і зробив спільне фото.

За російським лідером уже неодноразово помічали дивну поведінку з маленькими дітьми: він їх цілує, обіймає, каже неоднозначні речі. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про кілька ситуацій, щоб контекст сьогоднішньої події став більш зрозумілим.

Як Путін хлопчика в живіт цілував

У далекому 2006 році Путін зустрічався в Кремлі з туристами і під час розмови з 5-річним Микитою Конкіним він несподівано підняв його майку та поцілував у живіт. Відео відразу розлетілося і з роками тільки набирало обертів, створюючи привід для жартів та мемів.

Мем про Путіна
Мем про Путіна

Поцілунок у лоб

У 2018 році глава Кремля відвідував Морозівську лікарню, в якій лежала дитина, яка пережила важку операцію. Як відомо, йому пересадили бруньку батька. Під час зустрічі з цією дитиною Путін попросив у батьків хлопчика поцілувати його, на що дістав згоду.

Про "резиновую попу"

Ще однією резонансною подією стало звернення Путіна до школярів під час відкритого уроку "Розмови про важливе". Тоді він сказав: "Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа".

Скільки дітей цілував Путін

За даними Telegram-канал "Можем объяснить", станом на 2024 рік налічувалося 30 дітей, яких Путін поцілував на публіці.

Путін цілує дитину
Путін цілує дитину
  • Найбільше дітей президент перецілував у 2011, 2018 та 2019 роках.
  • У 2008, 2013 і в 2014 році — по дві дитини на рік
  • По одній дитині поцілував у 2001, 2003, 2004, 2010, 2015 та 2017 роках.
  • Не цілував на публіці дітей у 2000, 2002, 2005, 2007, 2009 та 2016 роках (у 2007-2011-му він тимчасово не працював президентом).

"Президент цілує дітям руки, губи, щоки, верхівки. А якщо частина тіла прихована, то він не соромиться її оголити, щоб висловити свої почуття. Як у випадку з хлопчиком Микитою у Кремлі у 2006 році, якому він задер майку та поцілував у живіт. Психологи вважають, що таку поведінку Путіна можна назвати сексуальним насильством, оскільки межі дитини порушені і дітям може бути страшно", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про всіх дітей Путіна і де вони зараз.

Теги:
#Китай #Діти #Володимир Путін #Поцілунки #Меми