Путіну нагадали, як він торкався хлопчика у Китаї: якими ще випадками з дітьми прославився

Подія багаторічної давності стала приводом для обговорень

Російський глава Володимир Путін залишив автограф на фотографії 26-річної давнини з китайським інженером Пен Паєм, коли той ще був дитиною. І в цій ситуації не було б нічого незвичайного, якби не особлива "любов" Путіна до маленьких дітей.

Зазначимо, що, перебуваючи в Китаї, глава Кремля зустрівся з Пен Паєм і той попросив залишити автограф на архівній фотографії. Також інженер подарував йому винний набір "Співи птахів" із ручним розписом. Особливість глечика полягає в тому, що при наливанні вина зсередини починає лунати пташиний трель.Своєю чергою Путін тоже залишив подарунки.

Тоді, 26 років тому, Пен Пай був дев’ятирічною дитиною. У парку Бейхай він помахав російському голові, і той, знявши дитину з кам’яних поручнів, поцілував її в лоб і зробив спільне фото.

За російським лідером уже неодноразово помічали дивну поведінку з маленькими дітьми: він їх цілує, обіймає, каже неоднозначні речі. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про кілька ситуацій, щоб контекст сьогоднішньої події став більш зрозумілим.

Як Путін хлопчика в живіт цілував

У далекому 2006 році Путін зустрічався в Кремлі з туристами і під час розмови з 5-річним Микитою Конкіним він несподівано підняв його майку та поцілував у живіт. Відео відразу розлетілося і з роками тільки набирало обертів, створюючи привід для жартів та мемів.

Мем про Путіна

Поцілунок у лоб

У 2018 році глава Кремля відвідував Морозівську лікарню, в якій лежала дитина, яка пережила важку операцію. Як відомо, йому пересадили бруньку батька. Під час зустрічі з цією дитиною Путін попросив у батьків хлопчика поцілувати його, на що дістав згоду.

Про "резиновую попу"

Ще однією резонансною подією стало звернення Путіна до школярів під час відкритого уроку "Розмови про важливе". Тоді він сказав: "Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа".

Скільки дітей цілував Путін

За даними Telegram-канал "Можем объяснить", станом на 2024 рік налічувалося 30 дітей, яких Путін поцілував на публіці.

Путін цілує дитину

Найбільше дітей президент перецілував у 2011, 2018 та 2019 роках.

У 2008, 2013 і в 2014 році — по дві дитини на рік

По одній дитині поцілував у 2001, 2003, 2004, 2010, 2015 та 2017 роках.

Не цілував на публіці дітей у 2000, 2002, 2005, 2007, 2009 та 2016 роках (у 2007-2011-му він тимчасово не працював президентом).

"Президент цілує дітям руки, губи, щоки, верхівки. А якщо частина тіла прихована, то він не соромиться її оголити, щоб висловити свої почуття. Як у випадку з хлопчиком Микитою у Кремлі у 2006 році, якому він задер майку та поцілував у живіт. Психологи вважають, що таку поведінку Путіна можна назвати сексуальним насильством, оскільки межі дитини порушені і дітям може бути страшно", — йдеться у матеріалі.

