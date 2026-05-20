Всіяна червоними трояндами: як виглядає могила нардепа Степана Кубіва після поховання (фото)

Крім політичної кар’єри політик активно займався збереженням історичної пам’яті

Народного депутата Степана Кубіва, який раптово пішов із життя, поховали 20 травня. Місце, де він тепер спочиває, знаходиться у Львові.

Кореспондентка "Телеграфа" побувала на Личаківському цвинтарі і показала, як виглядає могила Кубіва.

Чим запам’ятався Степан Кубів

Політик відзначився вагомим внеском у державне будівництво та суспільне життя України. У період Революції Гідності він виконував обов’язки коменданта Штабу національного спротиву.

Могила Степана Кубіва. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Державна служба та урядові посади

Міністерство економічного розвитку та торгівлі: З 14 квітня 2016 року по 29 серпня 2019 року обіймав посади першого віцепрем’єр-міністра України, а також міністра економічного розвитку та торгівлі.

Національний банк України: У 2014 році (з 24 лютого по 19 червня) керував Нацбанком України як його голова.

Представництво Президента: Упродовж 2015–2016 років виступав офіційним представником Президента України у Верховній Раді.

Парламентська та громадська діяльність

Степан Кубів обирався народним депутатом України трьох скликань — 7-го, 8-го та 9-го. У стінах парламенту він входив до складу фракції політичної партії "Європейська солідарність" та працював у Комітеті з питань економічного розвитку.

Окрім політичної кар’єри він активно займався збереженням історичної пам’яті, очолюючи Всеукраїнське товариство "Меморіал" імені Василя Стуса. Також Степан Кубів має вчений ступінь кандидата економічних наук.

