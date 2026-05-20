Радіація на місці падіння "Шахеда": чи варто боятися і в чому реальна небезпека

Експерти пояснили походження аномальних показників

Історія з радіацією в уламках збитого дрону на Чернігівщині викликала тривогу. Подібні показники можуть бути пов’язані з використанням конструкції окремих елементів, включаючи збіднений уран. Наскільки це небезпечно і чи є загроза для людей через радіацію?

Про це "Телеграф" повідомляв експерти. Вони пояснили, що небезпека в цьому випадку полягає не в радіаційному фоні.

Для розуміння ситуації:

На уламках російського ударного дрона, яким ворог атакував Чернігівщину у квітні 2026 року, виявили підвищений радіаційний фон. Подібна ситуація була і з російською ракетою, запущеною по Чернігівській області того ж місяця.

У СБУ повідомили, що йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу "повітря-повітря", знайдені поблизу селища Камка.

Поблизу місця падіння від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що значно перевищує природне радіаційне тло і загрожує здоров’ю людини. За результатами досліджень встановлено, що до складу бойової частини російської ракети входять елементи з збідненого урану, ідентифіковані як Уран-235 і Уран-238.

Росія почала оснащувати "Шахеди" ракетами з радіоактивними компонентами. Фото: СБУ

Служба безпеки закликає громадян бути особливо обережними при виявленні уламків БПЛА, ракет чи інших боєприпасів. Найбільшу небезпеку становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, оскільки вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей та навколишнє середовище.

Збіднений уран: навіщо потрібний і в чому реальний ризик

Керівник навчального департаменту Академії "Дронаріум" Дмитро Следюк пояснив "Телеграфу", навіщо взагалі потрібен збіднений уран. Його застосовують не через радіоактивність — власна активність цього металу невелика — а через високу щільність: він приблизно в 2,5 рази щільніше сталі, тобто дає велику масу в малому обсязі. Тобто, це більш щільний і ефективний пробиваючий елемент, ніж сталевий.

Дмитро Следюк

При цьому зафіксовано 12 мкЗв/год – це помітне в десятки разів перевищення природного фону.

"Головна небезпека тут не в тому, щоб недовго постояти поряд з уламком, а в радіоактивному та токсичному пилу: збіднений уран при ударі і горінні окислюється і утворює дрібний аерозоль, небезпечний при вдиханні. Тому до будь-яких уламків дронів і ракет не можна наближатися і брати їх у руки — треба повідомляти ДСНС", — підсумував експерт.

Що таке збіднений уран. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Ризики на місці падіння: чому уламки можуть бути небезпечними

Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський зазначив, що в Радянському Союзі на винищувачах-перехоплювачах МіГ-25 стояли ракети класу "повітря-повітря" Р-40, вражаючими елементами яких були стрижні з важкого сплаву, виготовленого на основі вольфраму або збідненого урану.

Як працює схема з дроном. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

"Через використання радіоактивних хімічних елементів ці ракети плутають з ракетою Р-4 (К-80), яку розробляли у двох варіантах — осколковому та з ядерним зарядом низької потужності, щоб збільшити ступінь ураження, перехоплення та знищення групи бомбардувальників за рахунок величезного вибуху. Тобто неточність компенсували ядерною голівкою. Але це точно не використання ядерної бойової частини", — пояснив співрозмовник.

Анатолій Храпчинський

У уламках могли бути деталі з збідненого урану – його іноді використовують у техніці як дуже щільний метал. Крім того, там могли бути просто різні частини ракети та дрону, які після вибуху перемішалися та дали невеликий радіаційний фон.

Храпчинський наголошує, що насамперед почали обговорювати радіацію, але важливіше інше: це не муляж, а реальний дрон, на який було встановлено справжню ракету Р-60. Отже, росіяни намагаються далі просувати цю технологію.

Що таке радіація? Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Не йдеться про ядерну загрозу, але місце падіння уламків все ж таки залишається потенційно небезпечним, а тому туди краще не варто наближатися.

"І хоча Р-60 ніколи не мала ядерної боєголовки — цивільним не варто лізти туди, де щось впало. Залиште це інженерам, яких цікавить, як зробити захист від наступних "шахедів". Тут можуть бути екрановані частини, які містять незбагачений уран. І це вони можуть давати радіаційний фон", — резюмував він.

Правила безпеки при виявленні уламків дрону. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

