"Живе в Україні давно": ентомолог розповіла правду про чорних вдів та де їх можна зустріти

Смертельно небезпечне членистоноге живе і в Україні

З приходом тепла по всій Європі зі сплячки виходить різноманітна живність, у тому числі й небезпечна для людини. Наприклад, отруйні павуки, такі як чорна вдова.

Арахнологиня, доктор філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук коментарі "Телеграфу" розповіла про те, чи загрожує Україні навала небезпечних членистоногих.

Хто така чорна вдова

Насамперед Іосипчук пояснила, що чорними вдовами називають цілий окремий рід павуків, широко поширений в Америці. До нього входять, зокрема, такі представники, як Latrodectus tredecimguttatus, Latrodectus mactans, Latrodectus geometricus та інші (усього 35 видів).

Як виглядає:

Чорна вдова. Фото — Вікіпедія

Дорослий павук чорної вдови забарвлений у чорний колір. Самки, як правило, мають червону пляму у формі пісочного годинника на нижній стороні черевця і кілька червоних цяток біля павутинних бородавок і на спині. Довжина тіла самки 8—10 мм.

Дорослі самці чорної вдови відрізняються від самок дрібними розмірами (3—4 мм у довжину) і подовженим черевцем (у самок воно кругле). Ноги їх розфарбовані в оранжево-чорну смужку, на боках черевця — червоні та білі мітки.

Молоді павучки забарвлені в білий або жовтувато-білий колір і темніють з кожним наступним линянням.

Факт: павука називають "чорною вдовою", оскільки самка іноді з'їдає самця після спарювання. Проте буває, що самець іде цілим і неушкодженим і навіть може пізніше спаритися з іншою самкою.

Чи загрожують небезпечні павуки Україні

Іосипчук пояснює, що ареал L. mactans охоплює Північну та Південну Америку, а також Азію. І поки що через умови потепління поширення на територію України не розглядається.

Вид L. geometricus був інтродукований (переселений) у Європу, але не сформував стійких популяцій.

"L. geometricus, якого називають ще коричневою вдовою, до Європи (Нідерланди) прибула з партією цитрусів із Південної Африки. Однак слід пам'ятати, що вантажі проходять етапи контролю, якраз для запобігання поширенню чужорідних видів. У наведеному прикладі їх видалили інспектори з боротьби зі шкідниками", — розповіла Іосипчук.

Коричнева вдова

Відомості про знахідки у вантажах були і щодо L. hasselti (червоноспинна вдова), L. hesperus (західна чорна вдова) та інших, але вони не були здатні утворювати в європейських умовах популяції і їх швидко вилучали.

L. hasselti. Фото — Вікіпедія

Однак в Україні мешкає власний вид чорної вдови — Latrodectus tredecimguttatus (каракурт). Це не американська чорна вдова, а середземноморсько-азійський вид, що був присутній на півдні України завжди. Через потепління його ареал поступово розширюється на північ.

Каракурт. Фото — Вікіпедія

Чим небезпечні і хто допомагає боротися членистоногими

Отрута павуків роду Latrodectus має вплив на нервову систему. Залежно від виду — судоми, сильний біль, втрата свідомості, у важких випадках летальний наслідок. Каракурт, який живе в Україні, небезпечний, але смертельні випадки трапляються рідко за своєчасної медичної допомоги.

"Каракурт, відомий летальними випадками. Від укусу каракурта можна померти, але це не завжди, не стовідсотковий летальний випадок. Тобто летальні випадки відомі, але не гарантовані", — раніше розповідала "Телеграфу" Іосипчук.

Арахнологиня розповіла, що на чорних вдів полюють птахи, плазуни та інші членистоногі. Осам-помпілідам вони служать "живим інкубатором" для яєць — оса паралізує павука і відкладає в нього личинки.

