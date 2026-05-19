Чи можна кохатися перед Вознесінням? Священник розставив крапки над "і" у давній суперечці

Що насправді каже Церква про інтим у передсвяткову ніч

Існує думка, нібито у ніч перед великими церковними святами, зокрема перед Вознесінням Господнім, не можна мати подружньої близькості. Проте насправді Церква не накладає "святкових" обмежень.

Про це розповів "Телеграфу" священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк. Він пояснив, що у православній традиції дійсно є періоди стриманості для подружжя. Насамперед від сексу рекомендується утримуватися під час постів і напередодні прийняття Святого Причастя, коли вірні готуються до Євхаристії через молитву, покаяння і духовну зібраність.

"Але поза цими конкретними періодами Церква не встановлює додаткових заборон "по календарю свят" для подружнього життя. Вознесіння Господнє не є днем, який сам по собі накладає якусь особливу заборону на подружню близькість. Тому думка про "особливі заборони в ніч на Вознесіння" — це радше народний страх або традиційна пересторога, яка не є частиною церковного вчення", — пояснив отець Тарас.

о. Тарас Видюк, ПЦУ

Священник наголосив, що Церква не розглядає подружні стосунки через призму "святкових чи несвяткових днів", а говорить про них у контексті любові, взаємної згоди та відповідальності між подружжям. Головне для християнина — не керуватися забобонами чи вигаданими обмеженнями, а жити у свободі, розсудливості та повазі до церковного календаря.

"Святість дня не визначається побутовими заборонами, а тим, чи людина пам’ятає про Бога і живе з Ним у серці", — резюмував капелан.

Вознесіння Господнє — що це за свято та коли відзначають у 2026 році

Вознесіння Господнє — це одне з 12 найбільших свят у християнстві. Цього дня віряни вшановують повернення Ісуса Христа на небо до Свого Батька після Його земного служіння та Воскресіння. У 2026 році Вознесіння святкують 21 травня (четвер).

Дата свята "плаваюча" та залежить від дати Великодня. Вознесіння святкують на сороковий день після Воскресіння Христова, адже згідно з Євангелієм, саме на 40-й день Христос, благословивши своїх учнів, просто на їхніх очах став віддалятися від них і підноситися на небо.

Нагадаємо, отець Тарас також пояснив "Телеграфу", чому на Вознесіння Церква не звершує таїнства вінчання. Що каже християнство про "нещасливі дні".