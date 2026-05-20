"Тільки, якщо стріляти на ураження": Дикий жорстко розніс нову ідею ТЦК

Частину військових відправлять на фронт

Ідея роздачі повісток ТЦК виключно силами колишніх учасників бойових дій, яку впроваджують у Полтаві, виглядає неоднозначно. Фронтовики у групах оповіщення навряд чи вирішать глобальну проблему з мобілізацією

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Що придумали в Полтаві — подробиці ініціативи

20 травня на офіційних ресурсах Полтавського ТЦК та СП з'явилося повідомлення, що відтепер у групах оповіщення служитимуть тільки учасники бойових дій.

"В Полтавському обласному ТЦК та СП проводиться робота щодо залучення до складу груп оповіщення лише тих військових, які мають статус учасника бойових дій. Відбираються військовослужбовці, які на власному досвіді знають що таке війна, хто такі російські окупанти і що вони роблять на окупованих територіях, яка ситуація з укомплектованістю війська і мають однозначне розуміння чому кожен чоловік, який придатний до військової служби за станом здоров’я і не має підстав для отримання відстрочки, повинен долучитися до захисту своєї країни", — йдеться в повідомленні.

Дійсних співробітників ТЦК з груп оповіщення, у яких зараз немає бойового досвіду, як йдеться в заяві, відправлять цей досвід здобувати.

Фронтовиків кидають на передову боротьбу з ухилянтами?

Євген Дикий

Євген Дикий, коментуючи полтавську ініціативу, заявив, що вона не додає однозначності в ситуацію з мобілізацією, оскільки йдеться лише про групи оповіщення.

"Виходить що на "передову" спілкування з ухилянтами (серед яких тепер чимало агресивних, а нерідко й озброєних) кинуть тих хто вже один раз вижив на справжній передовій, у боях з іншим, зовнішнім ворогом. Ті ж працівники Полтавського ТЦК, які не воювали на фронті, тепер ховаються за спинами фронтовиків, тільки тепер від агресивних і накручених ворожою пропагандою співвітчизників? Так собі історія вимальовується", — зазначає ветеран.

Дикий назвав вищевказане рішення відчайдушними локальними спробами вирішити глобальну проблему.

"Це могло б мати сенс хіба що у поєднанні з роздачею групам оповіщення табельної зброї і з наказом застосовувати цю зброю на ураження при спробах нападу — ось із цим ветерани точно впораються краще за тиловиків. Але якщо серйозно… Суть у тому, що поліція відмовляється ловити порушників правил обліку і доставляти їх до ТЦК, хоча це її пряма функція. Як тільки поліція почне активно робити цю роботу, ТЦК займеться своїми прямими функціями, які не включають патрулі та бусики", — вважає Дикий.

