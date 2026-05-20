Ни слова о деньгах и планах: какие строгие запреты 20 мая нельзя нарушать

В эту среду, 20 мая, по новому церковному календарю православные верующие отмечают Предание праздника Пасхи, а также чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. По старому стилю эти события приходятся на 3 июня.

Святой Фалалей жил в III веке и был врачом. По преданию, он бесплатно лечил людей и открыто исповедовал христианство, за что подвергся преследованиям во время правления императора Нумериана. Вместе с ним пострадали Александр и Астерий — воины, уверовавшие после того, как увидели стойкость Фалалея под пыткой. Впоследствии всех троих казнили за веру.

Этот день в церковной традиции считается особенным, ведь именно он символически завершает пасхальный период — последний день, когда в храмах звучат пасхальные песнопения и приветствие "Христос воскрес!".

Традиции и приметы 20 мая

В народе день Фалалея иногда связывали с началом огуречного времени. Наши предки верили, что именно после 20 мая земля окончательно набирает тепла для овощей, поэтому в этот день часто высаживали огурцы и тыквы.

если утром много росы – лето будет теплым и урожайным;

дождь в этот день предвещал большое количество грибов осенью;

если ласточки летают низко – скоро похолодает;

ясный и тихий вечер считался знаком сухого июня;

громкое кваканье лягушек – ждите быстрого потепления.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя ссориться у воды — у колодца, реки или пруда, потому что верили, что конфликты "затянутся" надолго;

хвастаться своими планами, покупками или заработками — после этого дела могут сорваться из-за зависти или сплетни;

громко говорить при высадке огурцов или тыквы — чем меньше людей знает о посадке — тем лучше будет урожай;

лениться и оставлять беспорядки в доме после пасхального периода — День Предания Пасхи считали символическим завершением праздников, поэтому дом пытались привести в порядок;

держать образы и вспоминать старые конфликты — негатив, оставленный после пасхальных праздников, может надолго "закрепиться" в жизни человека.

