З Вознесінням Господнім! Красиві листівки та привітання українською мовою

Цього дня привітайте близьких із великим святом

У четвер, 21 травня, християни східного обряду (Православна церква України та Українська греко-католицька церква) відзначають велике церковне свято — Вознесіння Господнє. Цього дня, згідно з писанням, Ісус Христос піднісся на небеса.

Цього дня віруючі ходять до храмів на урочисті богослужіння, моляться та вітають один одного. "Телеграф" підготував гарні листівки та теплі побажання українською мовою, щоб ви могли привітати близьких у соцмережах та месенджерах.

Листівки та привітання з Вознесінням Господнім

Зі святом Вознесіння Господнього! Нехай це світле свято принесе у твою оселю мир, гармонію та Божу благодать. Нехай серце буде сповнене віри та любові!

***

Вітаю з Вознесінням! Бажаю, щоб кожен день твого життя був благословенним, помисли — чистими, а на душі завжди панували спокій та радість.

У цей величний день Вознесіння Господнього бажаю тобі та твоїй родині міцного здоров’я, Божої захисту та невичерпної надії. Хай ангел-охоронець завжди буде поруч!

***

Зі світлим святом Вознесіння! Нехай Господь почує всі твої молитви, подарує душевний спокій та благословить на добрі справи. Миру та добра твоєму дому!

Вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай світло цього свята зігріває твоє серце, а віра допомагає долати будь-яку негоду. Щастя, злагоди та тепла!

***

У день Вознесіння Господнього бажаю, щоби твоя душа летіла крилами надії до щастя, а небо завжди було прихильним до тебе та твоїх близьких. Зі святом!

Зі святом Вознесіння! Нехай Божа благодать зійде на твою батьківщину, подарує затишок, взаєморозуміння та міцне здоров’я. Душевного миру тобі!

***

Щиро вітаю з Вознесінням Господнім! Бажаю, щоб твій життєвий шлях був освітлений Божим благословенням, а в серці завжди жила щира любов.

З Вознесінням Господнім! Нехай це свято наповнить твій дім світлом і радістю, а клжен день приносить привід для посмішки та вдячності.

***

Вітаю з цим великим християнським святом! Пусть Вознесіння Господнє подарує віру в чудеса, спокій у серці та мирне небо над головою.

У день Вознесіння бажаю тобі особливої душевної чистоти, легкості та світлої радості. Хай Господь оберігає тобі від усіх негараздів!

***

Зі святом Вознесіння Господнього! Хай твої молитви будуть почуті, серце — зігріте любов’ю, а життя — сповнене земних і небесних благ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що від Великодня до Вознесіння пекло закрите. Священик розкрив правду про "дедлайн" для грішників.