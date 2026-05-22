Рус

Українська конкурентка Ейфелевій вежі. Як виглядає відома споруда півдня (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Шухівська вежа
Шухівська вежа. Фото Колаж "Телеграфу"

Побудували його понад 100 років назад

У Миколаєві є споруда, яка визнана міжнародними експертами, як одне з найвищих досягнень інженерного мистецтва 20 століття. Йдеться про Шухівську вежу або вежу Шухова.

Як зазначив користувач у Threads, ця конструкція може зіставити конкуренцію навіть Ейфелевій вежі в Парижі. Однак зараз її стан досить занедбаний.

"Шухівська вежа, що знаходиться в Миколаєві, визнана міжнародними експертами одним із найвищих досягнень інженерного мистецтва 20 століття. А також ставиться як один із прикладів, яких міг конкурувати про конструкції та красі з конструкціями відомого інженера Гюстава Ейфеля!" — йдеться у повідомленні.

Допис про Шухівську вежу
Допис про Шухівську вежу

На фото видно, що наразі вежа почала сильно іржавіти та її не відновлювали тривалий час. Якщо й надалі стан споруди буде погіршуватись, в результаті вона може перестати існувати.

Вежа Шухова у Миколаєві
Вежа Шухова у Миколаєві
Вежа Шухова у Миколаєві
Вежа Шухова у Миколаєві

Що відомо про Шухівську вежу

Вежа Шухова — сітчаста вежова гіперболоїдна конструкція системи інженера Володимира Шухова. Її утворено пересічними прямолінійними стрижнями, що містяться вздовж поверхні однопорожнинного гіперболоїда.

Вперше таку вежу було побудовано для Всеросійської промислової виставки в Нижньому Новгороді. Згодом понад 200 схожих конструкцій створили в різних республіках СРСР та в Україні. До слова, саме тому конструкцію вважають символом радянських часів.

Вежа Шухова у Миколаєві
Вежа Шухова у Миколаєві
Вежа Шухова у Миколаєві
Вежа Шухова у Миколаєві

Вежі Шухова з'явились не як архітектурна споруда, їх будували для певних потреб. Зокрема:

  • Водонапірні башти — резервуар розміщували нагорі, щоб створити тиск у водогоні, так міста та підприємства забезпечували водою;
  • Радіо- та телевежі — висота та стійкість до вітру дали змогу вежам слугували опорами для антен;
  • Маяки та опори — конструкції використовували як морські маяки, лінії електропередач (ЛЕП) та опори на військових кораблях.

Зауважимо, що у Миколаєві Шухівська вежа виконує роль водонапірної башти. Будівництво кам'яного фундаменту та буріння свердловин розпочали у 1906 році, а безпосереднє встановлення унікальної гіперболоїдної конструкції завершили у січні 1907 року. Урочисто ввели вежу в експлуатацію 15 березня 1907 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка унікальна пам'ятка історії на межі зникнення у Кривому Розі.

Теги:
#Миколаїв #Вежа #Будівля