Українська конкурентка Ейфелевій вежі. Як виглядає відома споруда півдня (фото)

Побудували його понад 100 років назад

У Миколаєві є споруда, яка визнана міжнародними експертами, як одне з найвищих досягнень інженерного мистецтва 20 століття. Йдеться про Шухівську вежу або вежу Шухова.

Як зазначив користувач у Threads, ця конструкція може зіставити конкуренцію навіть Ейфелевій вежі в Парижі. Однак зараз її стан досить занедбаний.

"Шухівська вежа, що знаходиться в Миколаєві, визнана міжнародними експертами одним із найвищих досягнень інженерного мистецтва 20 століття. А також ставиться як один із прикладів, яких міг конкурувати про конструкції та красі з конструкціями відомого інженера Гюстава Ейфеля!" — йдеться у повідомленні.

На фото видно, що наразі вежа почала сильно іржавіти та її не відновлювали тривалий час. Якщо й надалі стан споруди буде погіршуватись, в результаті вона може перестати існувати.

Вежа Шухова у Миколаєві

Що відомо про Шухівську вежу

Вежа Шухова — сітчаста вежова гіперболоїдна конструкція системи інженера Володимира Шухова. Її утворено пересічними прямолінійними стрижнями, що містяться вздовж поверхні однопорожнинного гіперболоїда.

Вперше таку вежу було побудовано для Всеросійської промислової виставки в Нижньому Новгороді. Згодом понад 200 схожих конструкцій створили в різних республіках СРСР та в Україні. До слова, саме тому конструкцію вважають символом радянських часів.

Вежі Шухова з'явились не як архітектурна споруда, їх будували для певних потреб. Зокрема:

Водонапірні башти — резервуар розміщували нагорі, щоб створити тиск у водогоні, так міста та підприємства забезпечували водою;

Радіо- та телевежі — висота та стійкість до вітру дали змогу вежам слугували опорами для антен;

Маяки та опори — конструкції використовували як морські маяки, лінії електропередач (ЛЕП) та опори на військових кораблях.

Зауважимо, що у Миколаєві Шухівська вежа виконує роль водонапірної башти. Будівництво кам'яного фундаменту та буріння свердловин розпочали у 1906 році, а безпосереднє встановлення унікальної гіперболоїдної конструкції завершили у січні 1907 року. Урочисто ввели вежу в експлуатацію 15 березня 1907 року.

