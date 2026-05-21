Блокнот як у Буданова можна купити у популярному магазині: скільки коштує

Блокнот, схожий на той, що помітили у глави Офісу президента Кирила Буданова, з’явився у продажу в "Аврорі". За ціною він доступний для кожного українця.

Червоний блокнот як у Буданова з написом "Список п...асів-2026" тепер можна придбати у торгівельній мережі "Аврора" за 99 грн.

Зазначимо, що в "Аврорі", на відміну від напису на записнику колишнього глави ГУР, кілька літер замінили крапками.

Раніше подібну річ у різних варіаціях можна було купити на великій кількості сайтів – від фабричного виробництва до ручної роботи. Ціни на товар коливалися у діапазоні від 110 до 680 грн.

Нагадаємо, записник з гумористичним написом у кабінеті голови ОП виявили журналісти "Бабеля". Після цього українці почали морочитися над тим, чиї прізвища ексглава ГУР міг туди записати. Загалом червоний блокнот Буданова став темою дня в Україні.

Джерело в оточенні голови ОП розповіло "Телеграфу", що в цьому блокноті немає списку поганих людей, це просто метафора. Подібні сувеніри є у широкому продажу.

"Його йому подарували, і навряд чи Кирило Олексійович такий таємний список тримав би на робочому столі", — сказало джерело.

Як розповідав "Телеграф" раніше, ще за часів роботи в ГУР, на столі у Буданова помічали книгу Рене Генона "Криза сучасного світу", а в кабінеті загалом часто фігурують карти Росії. Зокрема, під час інтерв’ю там помічали карту Москви. Пізніше йому навіть дарували торт у вигляді тієї самої карти.