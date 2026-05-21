В Україні готують кримінальну відповідальність для ТЦК і лікарів ВЛК - за що хочуть карати

Комітети Верховної Ради вже розглядають відповідні ініціативи

В Україні повертаються до питання посилення відповідальність за неправомірні дії ТЦК та відповідальність військово-лікарської комісії за свідомо неправдиві висновки про придатність до військової служби. Відповідні законопроєкти наразі розглядаються комітетами ВР.

Як розповів в коментарі "Телеграф" голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності нардеп Сергій Алєксєєв, ТЦК має лише контрольну функцію. Завдання — вручення повісток, а от затримувати має право лише поліція.

Проте щодо законопроєкту про посилення відповідальності ТЦК — наразі він відкладений, адже є й інший: "Відклали не для того, щоб затягнути процес, а для того, щоб там предмет регулювання один і той самий, щоб об'єднати всі ці два закони і зробити його більш потужним".

Законопроєкти стосуються відповідальності за порушення посадовими особами ТЦК законодавства про мобілізацію. Зокрема, йдеться і про адміністративну, і про кримінальну відповідальність.

Що ж до законопроєкту про ВЛК, то він спрямований на те, щоб прибрати формальний підхід під час проходження медичної комісії. "Щоб прибрати цей формалізм, коли людину затягують просто на ВЛК, за 5 хвилин вона проходить ВЛК. [ ] Не досліджують реальний стан людини, не досліджують всі її хвороби. Є такий законопроєкт, що встановлюється кримінальна відповідальність за свідомо неправдивий висновок ВЛК", — пояснює Алєксєєв та зауважує — є навіть випадки, коли медичні обстеження та результати аналізів фактично "проходять" на інших людей, а пацієнти згодом заявляють, що зазначені результати їм не належать.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Верховній Раді впевнені — на поліцію перекладати процес мобілізації не будуть. Одним з елементів покарання за порушення правил обліку є штрафи та арешт рахунків. За перші чотири місяці 2026 року арештовано вже понад 6000 рахунків.