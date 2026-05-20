Усик — Верхувен: календар та розклад шоу боксу
Бійці зустрінуться віч-на-віч на кількох заходах
У четвер, 21 травня, в Гізі (Єгипет) стартують офіційні події грандіозного вечора боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Першим заходом стане пресконференція.
Що потрібно знати
- Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу
- Боксер та кікбоксер перед поєдинком зустрінуться на кількох офіційних заходах
- Олександр та Ріко вже в Єгипті, де знайомляться з місцевою культурою
"Телеграф" пропонує до вашої уваги календар та розклад шоу боксу Усик — Верхувен. З 21 до 23 травня учасники вечора боксу стануть учасниками кількох традиційних заходів.
Календар та розклад шоу боксу Усик — Верхувен (оновлюється)
Четвер, 21 травня
21:00 — Офіційна пресконференція — онлайн відеотрансляція.
П’ятниця, 22 травня
20:00 — Церемонія зважування.
Субота, 23 травня
18:00 — Початок вечора боксу, бої раннього андеркарда.
21:00 — Початок боїв основного карда.
На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.
Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.
Додамо, що шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.
Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.