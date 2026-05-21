20 років принижень: як Путіна знову опустили у Китаї

Пекін зберігає жорстку позицію

Під час свого візиту до Пекіна російський глава Володимир Путін вп’яте за останні 20 років провалив спроби умовити голову КНР Сі Цзіньпіна схвалити будівництво нового великого газопроводу "Сила Сибіру — 2". Китай диктує жорсткі умови, користуючись тим, що після втрати європейського ринку Москва не залишила альтернатив.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів експерт, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Для розуміння ситуації:

З 2019 року РФ експортує газ до Китаю газопроводом "Сила Сибіру". КНР зараз імпортує приблизно 40 млрд кубометрів російського газу щорічно. Друга лінія трубопроводу могла б транспортувати до 50 млрд. кубометрів газу на рік через Монголію до Китаю. Ця ідея вкрай важлива для Росії, адже втративши європейський ринок, вона шукає альтернативні напрямки збуту. Однак Путіну не вдалося дійти виразної згоди із Сі Цзіньпіном. Китай висунув свої умови та переговори завершилися без угоди та конкретних термінів.

"Фактично президент заявив під час переговорів, що вже існує загальне розуміння основних параметрів "Сили Сибіру-2". Є розуміння маршруту і того, як він буде побудований. Деякі деталі ще вимагають остаточного узгодження, але в цілому таке розуміння вже існує", — заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Під час свого візиту до Китаю у вересні Путін заявляв, що ціна на газ у системі буде подібна до тієї, яка використовується для російських поставок до Європи.

"Основні розбіжності щодо ціноутворення, фінансування та умов контрактів, схоже, не вирішені", — сказав Деніел Сліт, старший радник з питань політики в Інституті глобальних змін.

Пекін не поспішає рятувати Москву та диктує умови

Іван Ус пояснює, що Росія робить спроби домовитися з Китаєм ще з 2022 року.

"Росія заробляла гроші на європейському ринку, а потім вирішила вистрілити собі в ногу і заявити, що не буде постачати газ через підтримку Європою України. При цьому Європа не накладала жодних санкцій на російський газ. Сказала: "Важко, але будемо шукати інші варіанти". Як заявила російська пропаганда: "Європа повернулась до нас спиною, а ми тепер повернемось обличчям до Китаю". Але процитую російського олігарха Олега Дерипаску: "Китай цього не помітив", — зазначив співрозмовник.

За його словами, Китай все ж таки помітив і чудово усвідомлює, що Росія своїми ж руками відрізала себе від європейського ринку і крім Пекіна вона не має більше альтернатив. РФ прийняла рішення будувати другий газопровід до Китаю — "Сила Сибіру — 2". Однак КНР заявляє, що має власний газовий баланс і не бажає отримувати монополізацію поставок газу до Китаю, у тому числі, щоб не повторити долю Євросоюзу, який сильно залежав від країни-агресора.

Китай висунув Росії такі умови:

будівництво газопроводу за рахунок Росії, тобто Китай не вкладається;

продаж газу за внутрішньоросійськими цінами. І це неприємне для Росії, оскільки внутрішньоросійські ціни вони субсидують. Держава доплачує різницю між реальними цінами та тими, за якими реалізує газ для населення, щоб зберігати лояльність населення. І через цю субсидію внутрішньоросійські ціни нижчі за собівартість.

"В економіці є термін "монопсонія" — коли покупець практично один (а Китай вважає, що він один покупець газу у Росії ) і тому говорить, на яких умовах і за яку суму Росія повинна йому постачати газ. Росія попередні чотири спроби робил і вони були невдалі", — додав Іван Ус.

Він наголосив, що на даний момент Росія вирішила, що ситуація в Ормузі та неможливість Китаю отримати всі необхідні ресурси з регіону, спонукають Пекін відкритися до пропозиції Москви. Ус вважає, що РФ була впевнена у згоді Китаю відмовитися від своїх умов за внутрішньоросійськими цінами і хотіла добре заробити на ньому.

"Але Китай не живе категоріями місяця або двох років. Він живе десятиліттям і каже: "Нічого не змінилося. І наші умови ті самі, що були й попередні чотири рази — газ за внутрішньоросійськими цінами", — пояснює експерт.

Він нагадав, що в січні-лютому 2025 року з’являлася інформація, що глава Газпрому Міллер пропонував підвищити вартість газу для населення на 230%. Він вважав, що внутрішньоросійські ціни мають суттєво зрости і можна буде заробити на Китаї більше. Проте уряд Росії не ризикнув підняти так різко ціни, хоча, на думку експерта, рано чи пізно вони це зроблять. Головний момент у тому, що Китай не хоче йти на ці умови.

"Звісно, якісь 40 угод підписали, але найсуттєвішої, заради якої Путін і летів до Пекіна, — не уклав. Ті, хто дивився візит Путіна до Пекіна, звернули увагу на момент, коли автівка з Путіним проїхала далі метрів 10-15. Це ж невипадково було. Це було демонстративне приниження, що зараз він буде бігти до Сі на напівзігнутих ногах і з напівзігнутою спиною. Це як у присутності Путіна показали картину, де стоїть великий Сі і помітно менший Путін. Ракурс має значення, особливо в Китаї", — помітив співрозмовник.

Цікаво, що навіть російський пропагандист Сергій Доренко за життя заявляв, що велика помилка вважати Китай рівним.

"Убитий російською владою журналіст Сергій Доренко казав, що велика помилка вважати Китай рівнею. Китай вважає, що з точки зору економіки Росія — це як три, максимум чотири провінції Китаю: "Ми — мікроби поряд з Китаєм". Тому Пекін влаштовує, що Москва від нього залежить. Якщо Росія спробує демонструвати незалежність, то все, — Китай переносить кордон, як це зробили на Даманському", — резюмує експерт, цитуючи заяви Доренка.

