Порно можуть легалізувати в Україні зовсім скоро: що пропонує нашумілий закон

Ініціатива вже давно готова до розгляду

У Верховній Раді України може відбутися голосування щодо законопроєкту №12191, яким пропонують декриміналізувати створення та розповсюдження порнографії серед дорослих. При цьому зберігаються покарання за подібний контент за участю неповнолітніх, без згоди, а також за насильство та низку інших заборонених форм.

Про це у четвер, 21 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, цей проєкт був поданий спільно з колегами і вже як рік готовий до розгляду.

"Нагадаю, цей законопроєкт №12191 внесений мною з колегами з профільного правоохоронного Комітету. Досить компромісний і готовий для розгляду вже як рік. Усі зауваження до нього знято. Начебто жодних політичних перепон не повинно бути. Але ми не знаємо, чи достатньо голосів", — пише нардеп.

Крім того, Железняк звернув увагу на можливу суперечність у законодавстві. Тобто після ухвалення закону про оподаткування електронних платформ може виникнути ситуація, коли держава стягуватиме податки з певної діяльності, але одночасно зберігатиме кримінальну відповідальність за неї.

Наступна сесія Верховної Ради відбудеться у середу, 28 травня. Проте підсумкове рішення залежатиме від підтримки у парламенті.

Законопроєкт №12191 — що про нього відомо

Проєкт було зареєстровано у листопаді 2024 року. Новий закон має змінити статтю 301 Кримінального Кодексу України так, щоб дорослим людям за зняття та розповсюдження відео інтимного характеру (повнолітніх) не загрожувала в’язниця на 3-5 років.

Проте кримінальна відповідальність залишиться за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильство, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми та поширення серед дітей (відповідальність посилиться).

Сутенерство, залучення до проституції та торгівля людьми теж залишаються кримінальними злочинами (це окремі статті).

Ініціаторами стали:

Железяк Ярослав Іванович (IX скликання),

Неклюдов Владлен Михайлович (IX скликання),

Бужанський Максим Аркадійович (IX скликання),

Нестеренко Кирило Олександрович (IX скликання),

Мінько Сергій Анатолійович (IX скликання),

У пояснювальній записці зазначається, що проєкт розроблено з метою запровадження більш жорсткого покарання за залучення дітей та підлітків у порно, розповсюдження таких матеріалів серед неповнолітніх та примус їх до зйомок.

Для дорослих, навпаки, хочуть декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання, а також збут і поширення такого роду контенту.

2025 року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму каналі в Telegram розповів, що потенціал податкових надходжень, наприклад, від творців контенту для OnlyFans — близько 1 млрд грн на рік. Для отримання цих коштів необхідно вирішити питання з декриміналізацією ст. 301 ККУ.

"Поки замість суттєвих потенційних надходжень до бюджету, маємо понад 380 млн грн податкової заборгованості творців контенту лише за 2020-2022 рр. Якщо брати 2023 рік, то цифри вражають ще більше. За цей період 7914 українців отримали дохід на платформі на суму близько 5 млрд грн. дані платформи. За 2024 рік лише 152 українці офіційно задекларували 132,8 млн грн доходу від платформи OnlyFans. До бюджету з цього нараховано понад 13 млн грн податку", — говорив він.

До того ж, він наголосив, що ці податки хочуть чесно платити, але стикаються з погрозами кримінального переслідування.

"З одного боку, держава готова брати податки з діяльності на платформі, а з іншого – займається кримінальними переслідуваннями тих, хто займається цією діяльністю. Так бути не може. Настав час зупинити фестиваль лицемірства та декриміналізувати 301 статтю", — підсумував Гетьманцев.

Тобто ситуація виглядає так:

Людина заробляє на OnlyFans, публікуючи контент для дорослих — на нього підписуються за гроші

Держава хоче брати з цих доходів податки

Але одночасно діє стаття 301 ККУ, через яку створення та розповсюдження порнографічного контенту може вважатися кримінальним злочином.

Тому законопроєкт пропонує декриміналізувати 301 статтю, щоб учасники цієї та інших подібних платформ могли спокійно сплачувати податки.

З цього питання також було підписано відповідну петицію на сайті президента. Вона зібрала необхідні 25 тис. голосів. Ініціатором звернення виступила модель платформи OnlyFans Світлана Дворнікова.

"Я – сумлінний платник податків та модель OnlyFans, виробляю еротичний контент. За п'ять років я віддала податками державі понад 40 мільйонів гривень. Сорок мільйонів – це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Однак замість подяки за ці гроші держава порушила проти мене кримінальну справу за статтею 301" — йдеться у тексті петиції.

У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський прямо не підтримав і не відхилив пропозицію про декриміналізацію порно. Він відповів, що вирішувати це має Верховна Рада, оскільки законопроєкт №12191 вже перебуває на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні було викрито схему прикриття "порноофісів". Було проведено масштабні обшуки у поліції Тернопільщини, Житомирщини та Прикарпаття.