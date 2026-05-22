Украинская конкурентка Эйфелевой башни. Как выглядит известное сооружение юга (фото)

Построили его более 100 лет назад

В Николаеве есть сооружение, которое признано международными экспертами, как одно из самых высоких достижений инженерного искусства 20 века. Речь идет о Шуховской башне или башне Шухова.

Как отметил пользователь Threads, эта конструкция может составить конкуренцию даже Эйфелевой башне в Париже. Однако сейчас ее состояние достаточно запущено.

"Находящаяся в Николаеве Шуховская башня признана международными экспертами одним из самых высоких достижений инженерного искусства 20 века. А также ставится как один из примеров, которых мог конкурировать по конструкции и красоте с конструкциями известного инженера Гюстава Эйфеля!" – говорится в сообщении.

Сообщение о Шуховской башне

На фото видно, что башня начала сильно ржаветь и ее не восстанавливали длительное время. Если и дальше состояние сооружения будет ухудшаться, в результате оно может перестать существовать.

Башня Шухова в Николаеве

Что известно о Шуховской башне

Башня Шухова – сетчатая башенная гиперболоидная конструкция системы инженера Владимира Шухова. Она образована рядовыми прямолинейными стержнями, содержащимися вдоль поверхности однополостного гиперболоида.

Впервые такая башня была построена для Всероссийской промышленной выставки в Нижнем Новгороде. Впоследствии более 200 подобных конструкций были созданы в разных республиках СССР и в Украине. Кстати, именно поэтому конструкция считается символом советских времен.

Башни Шухова появились не как архитектурное сооружение, их строили для определенных нужд. В частности:

Водонапорные башни — резервуар размещали наверху, чтобы создать давление в водопроводе, так города и предприятия снабжали водой;

Радио- и телебашни — высота и устойчивость к ветру позволили башням служить опорами для антенн;

Маяки и опоры – конструкции использовали как морские маяки, линии электропередач (ЛЭП) и опоры на военных кораблях.

Заметим, что в Николаеве Шуховская башня играет роль водонапорной башни. Строительство каменного фундамента и бурение скважин приступили к 1906 году, а непосредственное установление уникальной гиперболоидной конструкции завершили в январе 1907 года. Торжественно ввели башню в эксплуатацию 15 марта 1907 года.

