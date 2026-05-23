Як правильно варити пасту: прості кухонні хитрощі від італійців

Марина Бондаренко
Як приготувати її, щоб не злипалась після варіння.

Це впливає на смак пасти більше, ніж ви думаєте

Більшість людей навіть не здогадуються, що звичайне приготування пасти часто псується через одні й ті самі дрібні помилки. У результаті страва виходить липкою, занадто м’якою або просто далекою від тієї, яку подають в італійських ресторанах.

Фахівці з ресурсу "femcafe" наголошують, що проблема зазвичай не в рецепті, а в деталях процесу приготування. Саме вони визначають текстуру та смак готової страви, але їх найчастіше ігнорують.

Помилки при приготуванні страви

Однією з ключових помилок є занадто мала кількість води під час варіння. Через це крохмаль стає надто концентрованим, і паста починає злипатися. Ще одна поширена звичка — додавати олію у воду. Це не запобігає злипанню.

Також важливу роль відіграє перемішування на перших хвилинах варіння, коли крохмаль найбільш активний. Якщо цього не зробити, паста швидше злипається. Не менш критичним є й час приготування: переварена паста втрачає структуру та стає занадто м’якою, тоді як стан al dente вважається ідеальним для правильної текстури та смаку.

Як правильно варити пасту, щоб вона не розварювалася
