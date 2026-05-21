Без морозилки і без сушіння: як краще заготувати кріп

Простий спосіб зберегти зелень без втрати смаку, аромату та кольору

Більшість господинь або сушать кріп, або заморожують його. Обидва способи робочі, але мають суттєві мінуси. Після сушіння зелень втрачає добру половину ефірних олій, а заморожений кріп після танення стає водянистим, темніє і втрачає текстуру.

Існує старий перевірений метод, про який сьогодні часто забувають — сухе засолювання. Сіль працює як природній консервант. Вона "запечатує" ефірні олії всередині зелені. Засолений кріп зберігає свій смак, насичений колір і аромат, ніби його щойно зрізали з грядки.

Як засолити кріп

Перш за все кріп треба промити та добре висушити. Розкладіть зелень на рушнику і дайте повністю обсохнути, або промокніть паперовими серветками. Якщо на гілочках залишиться бодай крапля сирої води, заготівля в банці може забродити або покритися пліснявою.

Для цього рецепту не підходить йодована сіль або "Екстра". Через йодовану сіль зелень змінить колір та матиме неприємний присмак, а дрібна сіль занадто швидко розчиняється, через що кріп може перекиснути.

Також важливо зрізати товсті нижні стебла. Вони занадто жорсткі й не просоляться рівномірно. Їх можна заморозити окремо пучками і взимку використовувати для приготування бульону.

Інгредієнти

500–700 г свіжого кропу

80–120 г солі (за смаком)

скляні банки з капроновими кришками

Спосіб приготування

Ретельно промийте кріп, просушіть та дрібно наріжте його. Перекладіть нарізану зелень у велику миску. Поступово додайте сіль і добре перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилась по всій масі. Дайте кропу постояти кілька хвилин, щоб він виділив сік та став ароматніше. Щільно утрамбуйте зелень у чисті сухі банки та закрийте.

Як і з чим подавати

Солоний кріп можна додавати до перших страв за 1–2 хвилини до закінчення варіння або безпосередньо в тарілку. Також можна змішати ложку солоного кропу з олією або вершковим маслом і полити відварену картоплю чи кашу.

Зберігайте солоний кріп в прохолодному місці — на нижній полиці в холодильнику або в сухому погребі.