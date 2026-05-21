Як запекти хек у духовці соковитим: рецепт вечері як з ресторану (відео)

Хек у теріякі має яскравий солоно-солодкий смак

Хек — недорога, доступна і нежирна риба. Через низький вміст жиру її недооцінюють, вважаючи сухою та прісною. Але секрет цієї риби в тому, що її біле м'ясо добре вбирає в себе будь-які яскраві смаки. Тому, якщо додати правильний маринад, хек вийде соковитим та дуже смачним.

Блогерка anna._.didus в Instagram пропонує готувати хека з теріякі та соєвим соусом. Риба виходить з легкою карамельною скоринкою та приємною азійською ноткою. Це вдалий рецепт для швидкої вечері після робочого дня. На підготовку йде всього 5 хвилин, а далі духовка все робить сама.

Як запекти хека в маринаді

Інгредієнти

Для риби:

900 г хека

сіль — за смаком

Для маринаду:

1 цибулина

3 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. соусу теріякі

3 ст. л. лимонного соку

2 ст. л. олії

паприка — за смаком

Спосіб приготування

Змішайте всі інгредієнти для маринаду — цибулю, соєвий соус, теріякі, лимонний сік, олію і паприку. Перебийте все блендером до однорідної маси. Хека промийте, обсушіть і злегка посоліть. Щедро змастіть рибу маринадом з усіх боків. Якщо ви поспішаєте, страву можна запікати одразу. А якщо є час, залиште форму на 20 хвилин при кімнатній температурі, щоб риба добре замаринувалася. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці 25–30 хвилин або до готовності.

За цим же рецептом можна приготувати минтай, тріску або нототенію. Також маринад чудово пасує до річкової риби, оскільки лимон і цибуля повністю прибирають характерний присмак мулу.

Як і з чим подавати

Запеченого хека подавайте з вареним рисом, запеченою картоплею або легким салатом зі свіжих овочів. Перед подачею полийте рибу соком, що виділився під час запікання. За бажання також можна посипати страву подрібненою зеленню.