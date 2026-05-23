Перехопити нереально? Що відомо про дрон, який атакував траурну колону в Сумах

Дальність польоту цих БПЛА обмежена

Росія вже не перший рік застосовує у війні з Україною FPV-дрони на оптоволокні. Один з таких атакував траурну процесію в Сумах, внаслідок удару багато людей отримали поранення.

"Телеграф" розповість, у чому особливість дронів на оптоволокні та чому вони такі небезпечні. Зауважимо, що попри досить невелику дальність польоту, до 50 км, дрони мають одну значну перевагу.

FPV-дрони на оптоволокні — це БПЛА, які використовують для керування та передачі даних волоконно-оптичний кабель, а не звичайні радіохвилі. Завдяки цьому виявити дрон радіолокаційними засобами майже неможливо. Через відсутність радіохвиль у дроні його не можна приглушити РЕБами чи перехопити.

FPV-дрон на оптоволокні

Це буквально дрон, який літає з великою котушкою оптоволокна. Вона дає йому велику перевагу — непомітність на радіолокаційному полі, але є й великий мінус — дальність польоту значно обмежена до 50 км.

Переваги FPV-дронів на оптоволокні

Традиційні засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) на такий дрон не діють, адже сигнал передається фізичним кабелем (оптоволокном), а не радіохвилями.

Виявлення за допомогою радіоелектронної розвідки не працює. Допомогти можуть радіолокаційні станції або акустичні системи, які "чують" дрон.

Досить висока точність влучання за рахунок неможливості перехопити чи подавити.

Як працює дрон на оптоволокні

Конвертація сигналу: На наземній станції пульт керування з’єднаний з медіаконвертером. Цей пристрій перетворює електричні команди у світлові імпульси, які передаються по оптоволокну. Котушка з кабелем: На самому безпілотнику закріплена спеціальна котушка, яка автоматично розмотує кабель у польоті. Оптоволокно дуже тонке (товщиною як волосина) і легке (вага 1 км нитки складає лише кілька грамів), тому не створює суттєвого опору чи навантаження. Дальність польоту: Радіус дії дрона обмежується довжиною кабелю в котушці. Найчастіше використовують котушки на 3, 5, 10, 15, 20 або навіть 25 кілометрів.

