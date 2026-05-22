Бронювання очікує три великі зміни. Міністр економіки назвав ключові моменти

Деякі норми запрацюють вже в червні

Бронювання військовозобов'язаних в Україні зміниться, адже уряд ухвалив відповідну постанову. Вона має зробити процес прозорішим та захистити його від зловживань.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв в ефірі телемарафону. За його словами, основні зміни торкнулись трьох компонентів.

"Зміни стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки в умовах військового стану", — зауважив міністр.

Які зміни очікують бронювання:

Вимоги до заробітної плати зростуть. Тобто для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання співробітника його середня зарплата має становити щонайменше три мінімальні заробітні плати — це 25 941 гривня. При цьому для прифронтових територій цей показник знижено до 21 600 грн.

Облік сумісників зміниться. Працівники, які за сумісництвом працюють та мають відстрочку, зараховуватимуться у загальну квоту бронювання підприємства лише один раз і за одним місцем роботи. Ці зміни мають запрацювати вже в червні.

"Стосовно зарплатного критерію і перепідтвердження критеріїв, за червень міністерство оновить свої критерії і за липень-серпень компанії мають перепогодити свою критичність", – сказав міністр.

Критерії критичності підприємств переглянуть. Центральним та регіональним органам влади буде надано місяць, аби переглянути та перезавантажити критерії критичності підприємств. За новими вимогами це рішення слід погоджувати з Міноборони та Мінекономіки. Протягом трьох місяців мають переглянути статус усіх підприємств, які мають статус критичних.

Деякі з цих норм запрацюють через 10 днів після набрання чинності постановою.

