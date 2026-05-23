Усик — Верхувен: букмекери обвалили коефіцієнти в день бою

Шанси Ріко різко погіршилися

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) пройде грандіозне шоу боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Аналітики оновили прогноз у день бою. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Верхувен.

Що потрібно знати

Букмекери в день бою змінили коефіцієнти на бій Усик — Верхувен

Шанси нідерландця помітно погіршилися

Аналітики не вірять у тріумф Ріко

Фахівці vbet значно збільшили коефіцієнт на перемогу нідерландського претендента. Про це повідомляє "Телеграф".

Наразі букмекери пропонують зробити ставку на перемогу Олександра з коефіцієнтом 1,025. Водночас тріумф Ріко менш ймовірний — коефіцієнт 13,40.

Додамо, що до початку медіазаходів перед шоу Усик — Верхувен аналітики пропонували зробити ставку на успіх українця з коефіцієнтом 1,045 та 8,20 — на нідерландця. Таким чином, шанси на перемогу "Кота" значно зросли — 95% проти 5%.

Зазначимо, найімовірнішим результатом поєдинку називається дострокова перемога Усика — коефіцієнт 1,25.

Коефіцієнти на метод перемоги в бою Усик — Верхувен

Коефіцієнти на перемогу в бою Усик — Верхувен

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. До речі, на кону поєдинку Усик — Верхувен стоятиме лише один чемпіонський пояс та десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, медіазаходи шоу Усик — Верхувен стартували у квітні 2026 року першою пресконференцією. Там Олександр вигадав новий мем. Ближче до поєдинку боксери прибули до Гізи, де зустрілися віч-на-віч біля пірамід. 21 травня бійці провели другу пресконференцію, на яку Олександр прибув у незвичайному костюмі. 22 травня "Кіт" і "Король кікбоксингу" пройшли офіційну церемонію зважування — Олександр підходить до поєдинку з рекордною в кар’єрі вагою.

Зазначимо, шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. До речі, українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.