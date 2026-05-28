Цемент більше не потрібен: у будівництві з’явилася технологія з використанням безкоштовної сировини

У Колумбії розробили технологію, яка може змінити уявлення про будівництво житла. Компанія створює будинки з переробленого пластику, а весь процес займає лише п’ять днів.

При цьому для будівництва таких будинків майже не використовують цемент. Як пише "okdiario", основу конструкцій складають спеціальні блоки з переробленого пластику які з’єднуються між собою за принципом конструктора.

Проєкт заснували підприємець Фернандо Льянос та архітектор Оскар Мендес. Ідея з’явилася після того, як Льянос зіткнувся з проблемою доставки важких будматеріалів у віддалені райони. Тоді команда вирішила перетворювати пластикові відходи на дешеве та швидке житло.

За словами розробників, один будинок площею близько 40 квадратних метрів коштує приблизно 7 тисяч доларів. Усередині є дві спальні, кухня, ванна кімната та вітальня. Блоки мають теплоізоляцію та спеціальні добавки, які роблять матеріал стійким до вогню.

Будинок із переробленого пластику. Фото: Conceptos Plásticos

Технологію вже протестували на практиці. У регіоні Каука за допомогою таких конструкцій побудували тимчасове житло для десятків сімей, які були змушені покинути свої домівки. А команда з 15 людей змогла звести понад тисячу квадратних метрів конструкцій менш ніж за місяць.

Експерти відзначають, що пластикові будинки добре підходять для спекотного та вологого клімату, адже забезпечують кращу вентиляцію та освітлення.

