Викидаєте гроші на вітер: іспанці вказали на приховану пастку під час опалення будинку

Вирішити проблему можна без масштабних ремонтних робіт

Навіть непомітні витоки тепла можуть вплинути на комфорт у всій кімнаті, а також збільшити витрати на комуналку в холодну пору року. Іспанські архітектори пояснили, як знайти точки з поганою ізоляцією і виправити ситуацію.

Про це пише видання Los Andes. За словами фахівців, погано герметизовані віконні прорізи діють як постійні точки витоку тепла. Погана теплоізоляція може вплинути на тепловий комфорт усього будинку, а також значно збільшити рахунки за опалення для осель, які обігріваються електрикою, газом або пічками.

Як виявити витік тепла у вашому будинку

Один із найпростіших способів перевірити це — піднести руку до країв вікон і дверей у холодні дні. Якщо ви відчуваєте протяг, значить, є витік. Інші поширені ознаки включають:

Кімнати довго прогріваються;

Підвищена вологість або конденсація;

Підвищене споживання електроенергії при обігріві електроприладами;

Відчуття холодних підлог навіть при увімкненому опаленні.

На щастя, за словами архітекторів, вирішити проблему можна без масштабних ремонтних робіт. Найчастіше достатньо встановити ущільнювачі, прокладки та теплоізоляційні штори. Ще один ефективний захід — перевірка коробів, рам і одношарових віконних конструкцій, оскільки вони часто є критичними точками витоку повітря.

Теплоізоляційні штори Фото — okna-tech

