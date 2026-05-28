В МЗС України спростували виїзд посольства США з Києва

В Офісі президента та Раді вже висловились щодо цього

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) спростували інформацію про виїзд посольства США з Києва після погроз Росії новими ударами. Напередодні інформацію про це підтверджувала глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

Про це повідомив "Телеграфу" речник МЗС Георгій Тихий.

"Інформація про виїзд посольства США з Києва не відповідає дійсності", — сказав речник.

Зауважимо, що нещодавно Росія погрожувала Україні ударами по "центрах прийняття" рішень у Києві. Тоді голова МЗС РФ Сергій Лавров звернувся до держсекретаря США Марко Рубіо та наголосив, що дипломати Вашингтона мають покинути Київ для власної безпеки. Втім у Білому домі погрози не сприйняли серйозно.

Зранку у четвер, 28 травня, на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС Кая Каллас заявила, що посольство США нібито вже виїжджає з Києва.

"З того, що ми чули з України вчора, всі посольства залишаються, крім одного. Всі європейці залишилися, США пішли", — повідомила вона.

Що кажуть у посольстві США в Києві

У американському посольстві офіційно спростувала заяву про евакуацію.

"Посольство США працює у звичайному режимі. У нашій діяльності змін немає, а будь-які повідомлення про протилежне є неправдивими. Для Державного департаменту немає нічого важливішого, ніж безпека та захист громадян США, і він регулярно перевіряє стан безпеки Посольства в Києві", — йдеться у повідомленні установи в Х.

Допис посольства США

Як ситуацію коментують в ОП та Верховній Раді

Радник президента Дмитро Литвин наголосив, що Київ не може достеменно інтерпретувати заяву керівництва дипломатії ЄС. Але додав, що дипломати виїжджали з посольства перед ударом в ніч на 24 травня.

"Це більше до них (ЄС — ред.) питання, що вони кажуть і хто куди їде чи не їде. Можливо, малося на увазі про обставини перед тим ударом у ніч на неділю, 24 травня, адже тоді, ми чули, що американські дипломати з Києва поїхали. В будь-якому випадку Україна вдячна всім посольствам, які працюють в Києві та підтримують Україну", — наголосив Литвин.

Водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко вважає, що навіть якби посольство США дійсно виїхало з Києва, це не було б підтвердженням того, що Росія атакуватиме "центри прийняття рішень".

"У мене немає підтвердження цього (що посольство США виїхало — ред.) Навіть якщо це так, то інші посольства лишаються. Я думаю, що це традиційне залякування з боку Росії. Росія і так раніше намагалася нанести такі удари. Пошкодила будівлю Кабміну, будівлю, де розташовані комітети Ради. Тобто тут нічого нового немає", — каже експерт.

Він додає: "Питання, на мою думку, в іншому: якщо Лавров погрожує такими ударами в розмові з Рубіо, то яка має бути реакція США на ці залякування? Це явна ознака, що Путін не має жодного наміру серйозно вести перемовини, і США мали б рішуче реагувати на такі залякування".

