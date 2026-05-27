Один фактор робить квартиру спекотною незалежно від типу будинку – що це

Сучасні вікна допомагають, але не вирішують проблему

Під час літньої спеки багатоповерхівки можуть перетворюватися на справжні парилки. Якесь житло нагрівається швидше через матеріали, з яких воно зроблене, однак тип будинку — це не основний фактор.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор Аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко.

За його словами, багато чого залежить від того, як розташовані вікна по сторонах світу.

"Якщо вони на південь — там буде спекотно. Хоч панелька, хоч цегла, хоч сучасний монолітно-каркасний будинок Так, сталінка з метровими цегляними стінами прогрівається повільніше, ніж тонкостінна панелька. Але це вже фактор другого порядку порівняно з орієнтацією вікон", — сказав експерт.

У яких будинках буде спекотно. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Окремо Сергієнко згадав склопакети. Сучасні вікна мають систему відбиття інфрачервоного випромінювання — тієї частини сонячного спектру, яка найбільше нагріває. Але навіть вони не повністю рятують, якщо квартира дивиться на південь.

