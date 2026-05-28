Зелені свята перетворили на "поминальні": священник пояснив, що не так

Відвідувати цвинтарі на Трійцю можна, але є нюанс

Досить часто на Трійцю християни їдуть на цвинтарі та везуть туди зелень. Однак це усі знають, що головне місце православних в цей день — це храм.

Про це "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк. За його словами, Трійця одне з найбільших християнських свят, яке є символом життя.

"Церква не забороняє відвідувати кладовище у ці дні, молитися за спочилих чи впорядковувати могили. Але при цьому наголошує: головне місце християнина на Трійцю — це храм. Адже Зелені свята — це насамперед свято Святого Духа, день народження Церкви, а не "поминальні дні", — каже священник.

Він наголошує, що неправильно, коли людина на Трійцю їде лише на цвинтар, але зовсім забуває про богослужіння та молитву в храмі. Окрім того, Церква застерігає від забобонів, коли зелень на могилах починають сприймати як особливий "оберіг" чи магічний захист.

"Освячені гілки та трави — це символ життя, Божого благословення та оновлення, а не містичний предмет. Найкраще, що людина може зробити для померлих, — це щира молитва, участь у богослужінні та пам’ять, яка живе не лише кілька разів на рік, а постійно у серці", — каже Видюк.

Чому Трійцю іноді вважають поминальним днем?

За церковними традиціями перед Трійцею — поминальний день — Троїцька поминальна субота. В цей день заведено згадувати всіх, хто помер від старості або раптово загинув.

