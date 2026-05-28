Цемент больше не требуется: в строительстве появилась технология с использованием бесплатного сырья

Такие сооружения устойчивы к огню, а также имеют лучшую вентиляцию и освещение

В Колумбии разработали технологию, которая может изменить представления о строительстве жилья. Компания создает дома из переработанного пластика, а весь процесс занимает всего пять дней.

При этом для строительства таких домов почти не используются цемент. Как пишет "okdiario", основу конструкций составляют специальные блоки из переработанного пластика, которые соединяются между собой по принципу конструктора.

Технология из переработанного пластика может изменить строительство навсегда

Проект основали предприниматель Фернандо Льянос и архитектор Оскар Мендес. Идея возникла после того, как Льянос столкнулся с проблемой доставки тяжелых стройматериалов в отдаленные районы. Тогда команда решила превращать пластиковые отходы в недорогое и быстровозводимое жилье.

По словам разработчиков, один дом площадью около 40 квадратных метров стоит примерно 7 тысяч долларов. Внутри есть две спальни, кухня, ванная комната и гостиная. Блоки имеют теплоизоляцию и специальные добавки, которые делают материал устойчивым к огню.

Дом из переделанного пластика. Фото: Conceptos Plásticos

Технологию уже протестировали на практике. В регионе Каука с помощью таких конструкций построили временное жилье для десятков семей, вынужденных покинуть свои дома. А команда из 15 человек смогла возвести более тысячи квадратных метров конструкций менее чем за месяц.

Эксперты отмечают, что пластиковые дома хорошо подходят для жаркого и влажного климата, обеспечивают лучшую вентиляцию и освещение.

