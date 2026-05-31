Один пристрій замість трьох: кухонна новинка, яка замінює аерофритюрницю

Марина Бондаренко
Пристрій, який поєднує гриль, духовку та замінює мікрохвильовку
Аерофритюрниці або так звані "фритюрниці без олії" стали одним із найпопулярніших кухонних гаджетів останніх років. Вони дозволяють швидко готувати страви з мінімальною кількістю жиру, економлячи час і електроенергію.

Але на ринку з’являється новий конкурент — інфрачервона міні-духовка, яку вже починають використовувати як альтернативу не лише аерофритюрниці, а й мікрохвильовці. Про це написали в "na Тemat".

У чому "плюси" такої техніки

Головна перевага нового пристрою — поєднання кількох функцій в одному корпусі. Він може виконувати роль гриля, духовки та частково замінювати мікрохвильову піч. Завдяки інфрачервоному нагріванню їжа прогрівається швидко й рівномірно, при цьому зберігаючи хрустку скоринку.

На відміну від мікрохвильовок, де використовується магнетрон, інфрачервона технологія нагріває їжу безпосередньо. У поєднанні з конвекцією це дозволяє отримати страви, які залишаються теплими всередині та не пересушуються.

Ще одна перевага — економія місця на кухні. Один прилад може замінити одразу кілька пристроїв, а також має автоматичні режими, які підлаштовують температуру та час приготування.

