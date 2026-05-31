Один пристрій замість трьох: кухонна новинка, яка замінює аерофритюрницю
Готувати з нею стане простіше
Аерофритюрниці або так звані "фритюрниці без олії" стали одним із найпопулярніших кухонних гаджетів останніх років. Вони дозволяють швидко готувати страви з мінімальною кількістю жиру, економлячи час і електроенергію.
Але на ринку з’являється новий конкурент — інфрачервона міні-духовка, яку вже починають використовувати як альтернативу не лише аерофритюрниці, а й мікрохвильовці. Про це написали в "na Тemat".
У чому "плюси" такої техніки
Головна перевага нового пристрою — поєднання кількох функцій в одному корпусі. Він може виконувати роль гриля, духовки та частково замінювати мікрохвильову піч. Завдяки інфрачервоному нагріванню їжа прогрівається швидко й рівномірно, при цьому зберігаючи хрустку скоринку.
На відміну від мікрохвильовок, де використовується магнетрон, інфрачервона технологія нагріває їжу безпосередньо. У поєднанні з конвекцією це дозволяє отримати страви, які залишаються теплими всередині та не пересушуються.
Ще одна перевага — економія місця на кухні. Один прилад може замінити одразу кілька пристроїв, а також має автоматичні режими, які підлаштовують температуру та час приготування.
