Забудьте про плитку на кухні: чим замінити застарілий фартух, щоб не відмивати жир зі швів

Новий тренд для кухні набирає популярність

На кухні плитку дедалі частіше замінюють безшовні водостійкі покриття — мікроцемент або спеціальні фарби, що миються. Вони простіші в догляді, не мають швів і створюють сучасний мінімалістичний вигляд.

Безшовне нанесення мікроцементу означає, що немає стиків, де можуть ховатися бактерії, немає затирок, які потрібно чистити зубною щіткою, і немає видимих ​​швів, які можуть псувати інтер'єр та дратувати там, де вони нерівно змикаються.

Що треба знати про мікроцемент

Мікроцемент – це тонке покриття на цементній основі, яке можна наносити на різні поверхні. Мікроцемент добре зчіплюється з бетоном, плиткою та тинькуванням, проте потрібно вирівняти поверхню. Накладають його кількома шарами до товщини в 1-3 мм, а потім герметизують. Останній крок потрібен, аби захистити від жиру, вологи тощо.

Стіни та стільниці на кухні, вкриті мікроцементом/ Фото: Клер Дуглас для realhomes

Догляд за мікроцементом простий — не потрібні абразиви або чистка, тільки вода, мило та регулярне протирання.

Дизайнери полюбили мікроцемент через те, що немає візуального розриву між горизонтальними та вертикальними поверхнями, як часто буває у "фартухах" на кухні. Можна зробити всю стіну з таким покриттям, створивши монолітний фон, який виглядає стильно і мінімалістично. Здебільшого обирають сірі, білі чи бежеві кольори, що дає можливість підкреслити інші елементи дизайну.

Чи економніший мікроцемент за плитку

Сам ремонт з мікроцементом може бути дорожчим, проте надалі це окупається. Він міцний і ризик того, що щось його пошкодить менший. Не потрібно оновлювати затирку у швах або під час ремонту підрізати плитку. Вища ціна здебільшого зумовлена вартістю виконання робіт.

Цікаво, що з мікроцементу можна виконати і стільницю, для створення єдиного стилю в дизайні.

Мікроцемент на кухні/ Фото: semcosurfaces.com

Фарбування як альтернатива

Фарби, що миються, теж підходять для кухні, але вони дають не той самий рівень захисту, що плитка або мікроцемент, і зазвичай краще працюють саме на стінах, а не в зонах постійного прямого контакту з водою й жиром. Проте, якщо треба швидко оновити інтер'єр добре підходить. Щоб фарбування керамічної плитки було якісним у ванній чи на кухні, радять обирати епоксидну фарбу, яка відома стійкістю до вологи.

