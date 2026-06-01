Заряджаємо повербанки: названо умову, за якої влітку подовгу не буде світла

Кондиціонери сильно навантажуть мережу

Влітку в Україну можуть повернутись графіки відключення світла і найжорсткішими вони будуть за двох умов. Одна з них — сильна спека.

Про це "Телеграфу" розповів експерт Володимир Омельченко.

За його словами, найпесимістичнішим сценарієм для відключень стане збіг двох обставин: спеки та обстрілів. Тобто якщо росіяни завдаватимуть масштабних ударів по ключових підстанціях оператора системи передачі, операторах розподілу, теплових електростанцій та інших енергетичних об'єктів, проблеми зі світлом буде врази більше.

Орім того, Омельченко додає, сильна спека додасть навантаження на мережу, і тоді відключення можуть сягати в середньому чотирьох годин на добу. Фактично Україна може вийти на щось схоже як було взимку.

Наскільки сильно у спеку зростає споживання електроенергії?

Експерт пояснює, за нормальних умов літнього дня, коли температура тримається на рівні +23–24°C, споживання потужності в енергосистемі становить близько 12 ГВт — це прийнятний рівень, без суттєвих проблем.

Однак за спеки понад +28–30°C споживання зростає з 12 до 14 ГВт — тобто додається 2 ГВт. Такий приріст забезпечують кондиціонери разом із холодильним обладнанням у магазинах, складах і на виробництві.

