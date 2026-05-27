Всього за 10 секунд: як легко і просто позбутися неприємного запаху на кухні

Є два ефективні способи

Кухня залишається одним із найскладніших місць у будинку, якщо говорити про підтримку свіжого запаху. Там постійно відбувається готування, а залишки продуктів у відрі для сміття за кілька годин можуть стати джерелом неприємних ароматів. Але вирішення цієї проблеми виявилося досить простим.

Господині вигадали спосіб, який за лічені секунди освіжить приміщення і приємний запах збережеться на тривалий час. Про це йдеться на веб-сайті GrowFragrance.

Для цього необхідно кинути у подрібнювач відходів шкірку лимона, апельсина або інших цитрусових та включити пристрій на кілька секунд. Майже миттєво кухня наповниться свіжим ароматом.

Є ще один лайфхак, але він вимагатиме часу. Для цього потрібно засушити цитрусові кірки. Потім їх можна залишати на полицях шафи на кухні для легкого і натурального аромату, який може зберігатися протягом декількох тижнів.

Як прибрати неприємний запах на кухні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Цікаві факти

Ефірні олії, які є у цитрусовій шкірці, не тільки дають приємний запах, а й допомагають частково нейтралізувати різкі побутові аромати.

Лимонна кислота може очищати поверхню подрібнювача від нальоту.

Лайфхак із висушеними кірками використовували здавна. Висушені апельсинові кірки та спеції клали у шафи та кімнати не лише для аромату, а й для захисту речей від вогкості.

У шкірці апельсина міститься лимонен — органічна сполука з групи терпенів, яку ефірні олії виділяють при висиханні. Лимонен токсичний для більшості домашніх шкідників: мошок, комарів, молей, мурах і мух.

За словами психологів, цитрусові запахи асоціюються у людей із чистотою та свіжістю. Тому саме ці аромати нерідко використовують у побутовій хімії та засобах для прибирання.

Цікаві факти про цитрусову шкірку. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що справді усуває запах у ванній кімнаті.