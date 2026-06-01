Названо дату, коли Україну накриє справжня літня спека (карта)

Потепління прийде спочатку на захід та південь

Вже в перші дні червня в Україну прийде справжня літня погода. Подекуди повітря прогріється до +27 градусів.

Про це свідчать прогнози метеосайту ventusky, які підтверджує Український гідрометцентр. З четверга, 4 червня в Україну прийде справжнє літо.

Спека прийде в Україну вже 4 червня. Карта ventusky

Вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла. Проте практично по всій країні, окрім Одещини, прогнозуються дощі.

Прогноз погоди в Україні 4 червня. Карта: Укргідрометцентр

Коли у червні чекати +33

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що після помірних температур у перші дні місяця, вже до кінця першої декади денні показники температури у низці регіонів досягнуть 28…33 градусів вище нуля. Температурні показники швидко підвищуватимуться, починаючи із західних областей України.

Проте, додав синоптик, спеку супроводжуватимуть дощі та грози. Найчастіше грозові зливи будуть йти у західних, північно-західних та центральних регіонах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які міста першими зустрінуть справжню літню погоду. У Київ хвиля тепла прийде вже з 1 по 5 червня.